CEOE CyL alerta de la saturación de la red eléctrica y reclama un marco regulatorio que permita "inversiones urgentes"

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha alertado de la situación "crítica" en la que se encuentra la red de distribución eléctrica con un 83,4 por ciento de los nudos saturados, lo que ha impedido conectar una nueva demanda eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, razón por la que ha reclamado un marco regulatorio que permita "más inversiones urgentes".

En este escenario, la organización se ha referido a la publicación de los mapas de capacidad de la red de distribución eléctrica, en cumplimiento de la Circular 1/2024 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Resolución de 8 de junio de 2025, que han supuesto un "hito de transparencia" pero refleja la "urgencia de reforzar y digitalizar la red", de forma especial en aquellas zonas con alta demanda industrial y residencial.

"Sin una red robusta y preparada, no será posible conectar a la industria, la vivienda, el almacenamiento o la movilidad eléctrica. Esto limita el potencial de las energías renovables y frena el crecimiento económico y la competitividad de Castilla y León y del conjunto de España", ha subrayado la organización empresarial en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, la confederación ha reclamado a los reguladores un modelo "retributivo coherente y estable" que garantice la recuperación de las inversiones y atraiga capital hacia los puntos de acceso más saturados.

También ha urgido a una planificación "ágil" que permita liberar capacidad y evitar "cuellos de botella" que comprometan la transición energética, según un comunicado de la CEOE recogido por Europa Press.

Asimismo, la organización ha considerado que las propuestas regulatorias presentadas por la CNMC en julio, que fijan una tasa de retribución del 6,46 por ciento para el periodo 2026-2031, son "insuficientes" para incentivar las inversiones necesarias.

En su opinión, resulta "imprescindible elevar los límites actuales de inversión y establecer incentivos que prioricen la eficiencia y la electrificación en los territorios más afectados".

Por último, ha defendido que la publicación de estos mapas, que por primera vez han ofrecido "información homogénea" sobre la capacidad de cada nudo de la red, debe servir como "punto de partida para una reforma estructural que garantice el acceso equitativo a la energía y el desarrollo sostenible de las comunidades".