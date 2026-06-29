CEOE CyL entregará sus XXXIII Premios el 9 de julio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León celebrará el próximo 9 de julio, a las 12.30 horas, en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, la entrega de sus XXXIII Premios.

En esta trigésimo tercera edición, , los premiados son Rodrigo Galaz Ballesteros y José Santiago García García, de Saja Construcción, por la Confederación Abulense de Empresarios, CEOE Ávila; José Luis Hernández Sánchez, del Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA), por la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Ignacio Tejera Montaño, de Temón Inversiones, por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); y los hermanos Jorge y César Calvo Guamis, de Ovlac, por la Confederación de Organizaciones Empresariales Palentinas, CEOE Empresas de Palencia.

A la lista de galardonados se suman Juan Antonio Martín Mesonero, de Grupo Gazmar, por la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos, CEOE Cepyme Salamanca; Bruno Portellano, de Verescence, por la Federación Empresarial Segoviana (FES); y Samuel Moreno Rioja, de Embutidos Moreno Sáez, por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).

Completan la relación de premiados Edmundo Bayón Bueno, de Bodegas Protos, por la Confederación Vallisoletana de Empresarios, CEOE Valladolid, y José Fermín Benayas Boyano, de Grupo Promovil, por la Confederación de Organizaciones Zamoranas de Empresarios, CEOE Zamora.

Con estos premios, CEOE Castilla y León reconoce la aportación de empresas y empresarios que, desde distintos sectores y provincias, "contribuyen al desarrollo económico y social de la Comunidad, generan empleo, impulsan la actividad productiva y representan los valores del compromiso empresarial".

Los galardones cuentan con el apoyo especial de Caja Rural de Salamanca, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Soria y Caja Rural de Zamora, así como de Adecco, Iberdrola e Iberaval.