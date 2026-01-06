CEOE CyL reclama menos cargas administrativas, desregulación y bajada de impuestos para impulsar la competitividad

Archivo - El presidente de CEOE CyL, Santiago Aparicio, en una fotografía de archivo - CEOE CYL - Archivo

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha reclamado menos cargas administrativas, desregulación y bonificaciones y deducciones fiscales, así como la supresión total del impuesto sobre el patrimonio, para impulsar la competitividad empresarial en la Comunidad, al tiempo que ha hecho énfasis en la importancia de contar con políticas activas de formación para fomentar la retención y atracción del talento.

Así lo ha trasladado el presidente de la patronal autonómica, Santiago Aparicio, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha detallado que la confederación trabaja en la elaboración de un documento que recogerá las reivindicaciones que trasladará al nuevo Ejecutivo autonómico tras el proceso electoral previsto en la Comunidad.

El objetivo de estas reivindicaciones, ha sostenido el responsable autonómico de la patronal, se centra en que la economía de Castilla y León mantenga su crecimiento, se aumente la contratación en las empresas y se potencien las infraestructuras que existen para fomentar las nuevas inversiones.

En este sentido, ha señalado que el exceso de regulación en el ámbito institucional "perjudica" a las empresas que deben hace frente a un cumplimiento de una normativa "exagerada". En el caso de las pymes, que son "básicamente la economía de España y de Castilla y León", les hace un "daño tremendo" porque tienen que dedicar una gran cantidad de recursos y tiempo a este ámbito.

"Todo ello para satisfacer unas normativas absurdas que llegan desde Europa, pero también desde los gobiernos autonómicos y el propio Ejecutivo central", ha considerado el presidente de CEOE Castilla y León, lo que hace que la Comunidad "pierda competitividad y productividad".

Esto ha llevado a la patronal autonómica a considerar la desregulación como una cuestión "fundamental" para el escenario empresarial de la Comunidad, motivo por el que la CEOE de Castilla y León va a recoger en el documento también las reivindicaciones de las diferentes provincias.

ESCENARIO ENERGÉTICO

Por otro lado, Aparicio se ha referido a la situación energética que existe en Castilla y León, una Comunidad exportadora de energía que presenta un "escenario paradójico" al sufrir "déficits" en la evacuación, lo que "desincentiva" las nuevas inversiones.

También ha planteado la necesidad de que se considere la conveniencia de considerar este factor en las asignaciones territoriales de fondos, un punto en el que ha remarcado la importancia de que en el marco de la distribución de la energía que exporta la Comunidad, que "realmente se quede dentro para poder atender las demandas que hay de inversión por parte de las empresas".

En caso contrario, ha advertido el máximo responsable de CEOE en la Comunidad Autónoma, las empresas "lo van a pasar mal". Precisamente, ha señalado que este es uno de los aspectos fundamentales por los que la patronal va a "pelear" para que Castilla y León crezca en inversiones y mantenga su "economía modélica".

En la misma línea, Aparicio ha reiterado la importancia de la supresión total del impuesto de patrimonio, una "auténtica barbaridad que desincentiva las inversiones y hace que no crezca la economía.

FUGA DE PROFESIONALES

Entre otras cuestiones, el presidente de CEOE Castilla y León ha hecho hincapié en el déficit que cualificación que existe en la Comunidad, puesto que las empresas tienen que hacer frente a la fuga de profesionales. Frente a ello, ha reclamado políticas activas de formación para fomentar la retención y atracción del talento.

"Luego también debe existir dentro de las empresas ese crecimiento y subida de peldaño para que la gente no se desincentive y no se vaya a buscar trabajo a otras comunidades autónomas y se queden aquí a investigar", ha analizado.

En la misma línea, ha remarcado la "importante apuesta" de la patronal por fomentar la "fundamental y necesaria" mirada hacia el Diálogo Social en Castilla y León de la mano del mundo empresarial y los agentes sociales.