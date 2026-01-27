CEOE subraya que CyL cierra 2025 con un mercado laboral "estable", un crecimiento "débil" y con grandes desafíos

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha cerrado el año 2025 con un mercado laboral "estable", aunque condicionado "por un crecimiento débil y la persistencia de importantes desafíos estructurales", según ha afirmado CEOE CyL en relación a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre, que se han publicados este martes.

La comunidad registró un total de 1.052.700 personas ocupadas, lo que supone una disminución de 5.000 ocupados respecto al trimestre anterior (0,47% por ciento), si bien en términos interanuales el empleo aumentó en 11.200 personas (1,07 por ciento).

Para la patronal castellanoleonesa es necesario analizar los datos "con prudencia" ya que aunque hay "avances en algunas magnitudes", CEOE CyL ha advertido de que la persistente "incertidumbre política y regulatoria a nivel nacional", unida al "continuo incremento" de los costes operativos, supone una presión relevante" sobre las empresas.

Esto está afectando de manera directa a las decisiones "estratégicas" en materia de creación de empleo y proyectos de inversión a largo plazo por lo que ha pedido que se eviten "planteamientos triunfalistas derivados de una lectura superficial de los datos" de la EPA y recuerda que la tasa de desempleo "sigue siendo elevada".

"Para que la generación de empleo se mantenga y se consolide, resulta imprescindible restaurar y garantizar un clima de confianza empresarial, así como una sólida seguridad jurídica", ha aseverado la patronal castllanoleonesa.