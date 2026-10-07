CEOE Valladolid lanza la guía 'Defendemos tu derecho a trabajar' ante el anuncio sindical de una posible huelga general

CEOE Valladolid lanza una guía práctica ante el anuncio sindical de una posible huelga general. - CEOE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

CEOE Valladolid ha puesto a disposición de empresas, autónomos y trabajadores una guía práctica ante el anuncio sindical de una posible huelga general durante este otoño. La herramienta, disponible en la web de la organización empresarial, reúne respuestas a las principales dudas, orientaciones para preparar la actividad y materiales para los centros de trabajo en caso de que finalmente se formalice la convocatoria.

Bajo el lema 'Defendemos tu derecho a trabajar', el recurso permite consultar desde el móvil o el ordenador aspectos sobre la apertura de las empresas, el acceso al puesto de trabajo, las ausencias y la actuación ante posibles incidencias. La entidad patronal se ha anticipado para facilitar información clara y ayudar a los colectivos afectados a prepararse, estructurando los contenidos por perfiles para facilitar el acceso a la información.

La organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que el derecho de huelga y el derecho al trabajo deben ejercirse con libertad, enfatizando que la decisión de secundar o no la convocatoria es individual. En este sentido, ha rechazado las amenazas, coacciones, daños o bloqueos que impidan el libre acceso a los puestos y la actividad empresarial, al tiempo que ha reclamado el respeto a la libre decisión de cada persona y al funcionamiento de los centros que mantengan su actividad.

Entre los contenidos ofrecidos, el espacio web incluye carteles editables para informar en los centros de trabajo, fichas para la organización interna de las empresas y una guía completa para imprimir. Asimismo, el portal recopila pautas para abordar situaciones concretas y prioriza la seguridad de las personas, recomendando evitar enfrentamientos y acudir a las autoridades o servicios de emergencia si fuere necesario.

En caso de que la huelga se formalice, CEOE Valladolid ha previsto habilitar en la misma plataforma un canal de comunicación para que las empresas informen sobre el seguimiento de la jornada y las incidencias. Con esta recopilación de datos, la patronal busca valorar la repercusión en la actividad de la provincia y visibilizar las dificultades de quienes decidan acudir a sus puestos o mantener abiertos sus negocios.