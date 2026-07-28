CEOECyL destaca el "dinamismo" del empleo y pide reforzar la competitividad

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha considerado positivos los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre de 2026 al señalar que el crecimiento de la ocupación y la reducción del desempleo reflejan "la resiliencia del tejido productivo en un contexto global complejo".

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de desempleados en Castilla y León ha disminuido un 5,51 por ciento en el segundo trimestre del año, lo que representa 5.600 personas menos en comparación con el primer trimestre. Así, desde la patronal han destacado que estas cifras reflejan la capacidad empresarial para crear empleo en un entorno internacional marcado por la volatilidad y la presión sobre los costes operativos.

Ante la conformación del nuevo Gobierno autonómico, la Confederación ha instado a aprovechar este impulso para reforzar la competitividad mediante "flexibilidad laboral, una fiscalidad moderada y seguridad jurídica".

Asimismo, la entidad ha reafirmado su compromiso de trabajar junto a las instituciones para mantener un entorno de confianza que favorezca el desarrollo económico de Castilla y León.