Cepeda ofrecerá un concierto en la Sala B del CAEM de Salamanca el 2 de octubre

El cantante gallego Cepeda. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala B del Caem acogerá, el próximo 2 de octubre, un concierto de Cepeda dentro de la gira de presentación de su último disco, 'Llámame Luis', su quinto álbum de estudio que está compuesto por diez canciones.

Las entradas para este concierto tienen un precio de 23 euros más gastos de gestión y se pondrán a la venta el próximo martes, 2 de junio, en www.ciudaddecultura.org , en la taquilla del Teatro Liceo y en la Torre de los Anaya.

También hay una entrada Golden por 50 euro más gastos de gestión con acceso prioritario, con un showcase con algunas canciones fuera del repertorio del show y meet & greet con el artista, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, el cantante gallego presentará un último álbum en el que ha evolucionado hacia sonidos más indie y que augura un show "enérgico" con singles como 'Oxitocina', 'Llámame Luis' o 'El día verde'.

Con el título del álbum y del tour, Cepeda "reafirma su conexión especial con el público"; pues Luis es como le conocen su familia y amigos, y este trabajo es un "reconocimiento a todas las personas que le han acompañado desde el principio".