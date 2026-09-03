Cerca de 200 agentes velarán por la seguridad durante el Festival Ebrovisión, en Miranda de Ebro (Burgos). - SUBDELEGACIÓN GOBIERNO BURGOS

BURGOS 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miranda de Ebro acoge desde hoy una nueva edición del Festival Ebrovisión, que volverá a contar con un operativo especial de Policía Nacional con apoyo de Guardia Civil para garantizar la seguridad durante los cuatro días que se celebra este evento.

El dispositivo cuenta con cerca de 200 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velarán para que todo transcurra con normalidad. El grueso de la Seguridad Ciudadana quedará en manos de la Policía Nacional, que desplegará un dispositivo especial. Así, se desplazarán agentes desde Burgos y se movilizará la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), además de unidades caninas y drones.

Por su parte, Guardia Civil garantizará la seguridad en los accesos a Miranda de Ebro durante la celebración del festival desplegando efectivos de seguridad ciudadana y tráfico. Esta nueva edición del festival contará también con un Punto Violeta organizado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno.

El dispositivo ha sido presentado en un acto que ha contado con la presencia del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, y el concejal de Seguridad Ciudadana de Miranda de Ebro, Pablo Gómez, ademñas de José Carlos Donoso, comisario jefe provincial de la Policía Nacional, y José Javier González Jiménez, teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos.