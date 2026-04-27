Cerca de 300 delegados de nueve diócesis participarán en la Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla en Ávila

ÁVILA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Eclesial de la Iglesia en Castilla reunirá en Ávila, del 30 de abril al 2 de mayo, a cerca de 300 delegados procedentes de las nueve diócesis, bajo el lema 'Renovados para la misión', para trazar las líneas pastorales de su futuro pastoral y evangelizador.

La Diócesis de Ávila ha acogido este lunes la rueda de prensa de presentación de la cita, que ha contado con la intervención del obispo de Ávila, Jesús Rico García; el vicario de pastoral de la diócesis, Jorge Zazo, y Marta Benito, laica de la diócesis de Segovia y participante en la asamblea.

El obispo de Ávila ha subrayado la importancia histórica de este encuentro, que constituye el culmen de un itinerario de trabajo iniciado en el marco del Sínodo convocado por el Papa Francisco. "Esta asamblea la podemos considerar como un hito en la aplicación del Sínodo y es el fruto, no lo olvidemos, de un itinerario de trabajo de tres años", ha afirmado.

El primer año estuvo dedicado a reconocer la situación de la Iglesia; el segundo, a discernirla e interpretarla en clave de fe; y este tercero tiene como objetivo "decidir, intentar descubrir aquellos caminos más coherentes para la evangelización en esta tierra de Castilla".

Por su parte, el vicario de pastoral ha destacado que la asamblea es la primera de estas características que se celebra en España, tal y como se pedía en el Sínodo de la Iglesia Universal, por lo que "es la pionera en España".

"Somos la asamblea sinodal que se va a realizar en nuestro país", ha señalado Zazo, quien ha añadido que el Departamento para el Sínodo de la Conferencia Episcopal Española enviará un observador al encuentro.

También participarán como invitados el obispo y el vicario general de la diócesis de León, así como el administrador diocesano y el vicario de pastoral de Astorga, diócesis que, aunque pertenecen a Castilla y León como demarcación civil, no forman parte de este grupo de trabajo de la Iglesia en Castilla.

Sobre los "desafíos" que motivan la convocatoria, el obispo ha situado el "encuentro en el contexto de una sociedad crecientemente secularizada y sometida a un profundo cambio demográfico". "Hoy ser cristiano es un gran desafío", ha advertido, para incidir en que los objetivos del encuentron son "impulsar una Iglesia más viva, participativa y misionera; ofrecer respuestas evangélicas a los desafíos de la sociedad actual; fortalecer la comunión entre las distintas iglesias" y "concretar decisiones pastorales que ayuden a anunciar ese Evangelio".

En este contexto, participarán delegados de las nueve diócesis que conforman la Iglesia en Castilla, Valladolid, Burgos, Salamanca, Ávila, Segovia, Ciudad Rodrigo, Zamora, Osma-Soria y Palencia. as tres más pobladas, Valladolid, Burgos y Salamanca, contarán con 35 delegados cada una; el resto, con 25.

Entre los criterios de selección destaca que al menos dos tercios de los participantes sean laicos y que cada diócesis aporte un mínimo de dos jóvenes menores de 30 años. Sin embargo, este criterio de mínimos se ha superado ampliamente en varias diócesis, que aportan un número importante de participantes jóvenes, según ha informado Iglesia en Castilla en un comunicado recogido por Europa Press.

El trabajo de la asamblea se articulará en torno a tres grandes ejes, fruto también del proceso de consulta realizado en cada diócesis durante el curso, que han sido sintetizadas en un 'Documento Cero' que todos los participantes han recibido ya con antelación.

Los tres bloques son la conversión pastoral y el fortalecimiento del encuentro con Jesucristo; la renovación del estilo pastoral para ser una Iglesia más cercana, misionera y corresponsable; y la reforma de las estructuras evangelizadoras, con especial atención a las parroquias, el entorno digital y la coordinación entre los distintos agentes pastorales.

Asimismo, la asamblea se desarrollará según la metodología sinodal impulsada por el Papa Francisco, centrada en la llamada "conversación en el Espíritu", un método de origen jesuita que "privilegia la escucha activa y la integración de las aportaciones de todos los participantes"

"En una sociedad donde cada uno viene con su idea y trata de defenderla a toda costa contra las del otro, es imposible el diálogo y es imposible la escucha de Dios. Por eso es tan importante asumir que lo que el otro está diciendo puede iluminarme", ha explicado Zazo.

Los grupos de trabajo, de unos diez participantes, tendrán una duración aproximada de una hora y cuarto, tras los cuales se celebrará una Asamblea General donde se expondrán las conclusiones y se procederá a una votación.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el Colegio Diocesano Asunción de Nuestra Señora, mientras el acto inaugural, el jueves 30 de abril, arrancará además con una vigilia de oración en la iglesia de San Pedro Apóstol, abierta a todos los fieles.

Podrán seguirse en streaming a través del canal de Youtube de Iglesia en Castilla la inauguración del jueves, la presentación del documento cero el viernes 1 de mayo a las 10.00 horas, y las pistas para el camino el sábado 2 a las 16.00 horas.

Igualmente, La misa de clausura, el domingo 2 de mayo, festividad de San Segundo, patrón de Ávila, se celebrará en la Catedral a las 18:00 horas, presidida por el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y será retransmitida en directo por Trece Televisión.

Tanto esta eucaristía como la vigilia están abiertas a todos los abulenses que deseen unirse. "Animo a todo el pueblo de Dios que camina por Castilla a unirse en oración en estos días. Es un tema importante, es un tema decisivo para la Iglesia durante estos años", ha concluido el obispo de Ávila.