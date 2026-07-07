Cerca de 350 corredoras de 40 equipos competirán en el III Gran Premio Ciudad de León de ciclismo este sábado

Eneritz Iturriaga, directora del Eneicat y del III Gran Premio Ciudad de León, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa reunirá este sábado, 11 de julio, a la élite nacional e internacional del ciclismo femenino en el III Gran Premio Ciudad de León, en el que participarán cerca de 350 corredoras de 40 equipos.

La prueba cierra la Copa de España Carretera Fémina, organizada por el club Eneicat Be Call, con la colaboración de la Federación Española de Ciclismo y el patrocinio del Ayuntamiento de León.

Eneritz Iturriaga, directora del Eneicat y de la carrera, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, han presentado la prueba, que incluye como novedad la salida y la meta en el paseo de Papalaguinda.

Vicente Canuria ha destacado la apuesta del Ayuntamiento de León y de la Concejalía que dirige por el deporte femenino y por facilitar que las mujeres lleguen al deporte de élite. Además, ha destacado que este tipo de eventos contribuyen a situar a la ciudad "en la cima de la élite deportiva", en este caso en el mapa del ciclismo.

En la cita participarán selecciones de Portugal, Francia y equipos españoles como el propio Eneicat, en el que Sandra Alonso portará el nuevo maillot de campeona de España, así como otros equipos como el Massi, Toyota (con la rusa Valgonen que viene de ganar una etapa en Portugal) y reconocidas corredoras como la vasca Maite Urteaga, que se juega el maillot de la Copa de España junto a la argentina Julieta Benedetti, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En categorías inferiores sigue reñida la Copa con las componentes del Mirat; la actual promesa gallega que ha firmado con el equipo Movistar con sus 17 años, Alejandra Neira y, entre las cadetes, la vasca Regina Somarriba, hija de Joane Somarriba que comanda la Copa de España.

TRES PRUEBAS EN UNA CITA

Son ocho las categorías convocadas en el III Gran Premio de Ciclismo Femenino Ciudad de León y última jornada de la Copa de España: cadete, élite, junior, sub 23 y master 30, 40, 50 y 60. Al igual que en ediciones anteriores, se han establecido tres carreras según categoría y kilómetros, pero todas ellas con salida y meta en el paseo de Papalaguinda, con la participación de corredoras desde 14 años.

La carrera comenzará a las 15.00 horas con las corredoras de la categoría junior y master con una prueba de 58 kilómetros. A las 17.00 horas arrancarán las cadetes con un recorrido de 38 kilómetros, y a las 18.30 horas saldrá la carrera principal, con las categorías élite y sub-23, con un recorrido de 89 kilómetros.

La salida neutralizada de las carreras hasta Navatejera partirá del paseo de Palaguinda y discurrirá por la glorieta de Guzmán, paseo de la Condesa de Sagasta, San Marcos, Reyes Leoneses, calle Cruz Roja, calle Álvaro López Núñez y avenida Mariano Andrés para continuar en carrera abierta hasta Navatejera.