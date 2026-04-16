La quinta edición de 'Expo Leóni4.0 Digital & Tech Forum' se ha desarrollado este jueves en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 estudiantes y medio centenar de empresas participan en la quinta edición de 'Expo Leóni4.0 Digital & Tech Forum' que se celebra en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE), un foro en el que se dan cita talento, innovación y oportunidades profesionales.

Organizado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el encuentro está concebido para favorecer el contacto directo entre el talento universitario y el tejido productivo. A lo largo de la jornada, el hall de la Escuela de Ingenierías se ha convertido en un punto de encuentro en el que las empresas participantes han dado a conocer sus proyectos, tecnologías y necesidades, al tiempo que estudiantes y egresados han explorado oportunidades profesionales y establecido contactos con el sector industrial.

Según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, este encuentro se reafirma como un espacio "imprescindible" de conexión entre conocimiento, la innovación y el tejido productivo. Además, ha puesto en valor la colaboración entre la Universidad y la FELE como una alianza que se traduce en oportunidades concretas, proyectos compartidos y futuro para los jóvenes, por lo que ha recalcado la importancia de avanzar de manera conjunta para impulsar la transformación del entorno económico y social.

Por último, ha incidido en que la Universidad apuesta por una formación "rigurosa, pero también útil", capaz de responder a los desafíos actuales y de anticipar los cambios del mercado laboral, con el objetivo de que sus egresados no solo accedan al empleo, sino que contribuyan a transformarlo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por su parte, el presidente de la FELE, Juan María Vallejo, ha subrayado el peso del sector industrial en la provincia, que representa ya más del 17 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y su papel "estratégico" en el desarrollo económico.

RETENER EL TALENTO, EL "GRAN DESAFÍO"

Vallejo ha incidido en que el "gran desafío" actual no es solo formar talento, sino retenerlo, para lo que resulta "imprescindible" contar con empresas competitivas, proyectos atractivos y un entorno que permita desarrollar un proyecto de vida. "Eso es precisamente lo que demuestra esta Expo", ha apuntado.

Asimismo, ha reivindicado el posicionamiento leonés en el ámbito de la transformación digital, al asegurar que "León no es un territorio que aspire a subirse al tren de la industria 4.0, porque León ya está dentro de este tren".

Para la Universidad de León 'Expo Leóni4.0' se consolida en su quinta edición como un "referente" en materia de digitalización, innovación y transformación tecnológica dentro del sector industrial, lo que contribuye a fortalecer la retención del talento cualificado y a impulsar el desarrollo económico del territorio.