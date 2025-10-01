Cerca de 400 personas de 78 municipios de Valladolid celebran en el Teatro Zorrilla el Día de los Mayores

Celebración del acto institucional de la Diputación de Valladolid con motivo del Día de los Mayores. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 400 personas de 78 municipios de Valladolid han celebrado en el Teatro Zorrilla de la capital el Día Internacional de los Mayores en un acto institucional organizado por la Diputación provincial en coordinación con la Federación de Asociaciones de Personas Mayores.

Este año 2025, este día se celebra bajo el lema 'Las personas de edad impulsan la acción local y mundial: nuestras aspiraciones, nuestro bienestar y nuestros derechos', con lo que se pretende destacar el papel transformador que desempeñan las personas mayores en la construcción de sociedades resilientes y equitativas.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, ha explicado que desde la Institución provincial no sólo se unen a esta celebración sino que reafirman el compromiso de "seguir trabajando" para que las "aspiraciones, bienestar y derechos" de los mayores esté "siempre en el centro" de sus políticas.

Además, en la gala se ha podido disfrutar de la representación teatral 'Antes de dormir', por Ganapán Producciones, una compañía de artes escénicas nacida en 2020 con una clara vocación social y transformadora. Su trabajo se basa en la creación de espectáculos que no solo entretienen, sino que generan reflexión y diálogo en el público.

'Antes de dormir' es un espectáculo diseñado para la Diputación de Valladolid que pone en el centro de la escena los desafíos que enfrentan las personas mayores en la sociedad, intentando hacer reflexionar sobre la importancia de las historias de vida, de los proyectos a cualquier edad, y la necesaria superación de la discriminación por razón edad (edadismo), han informado a Europa Press fuentes de la Institución provincial.

HOMENAJA A LAS ANTEPASADAS

Como broche final del acto, se ha rendido homenaje a las antepasadas con la interpretación de la danza creada a partir de la canción Tataravoa, del dúo gallego Fillas de Cassandra, interpretada por jóvenes bailarinas de la Escuela de Danza Petite Zulima, de Valladolid, de la mano de la bailarina Lara Simón.

Tataravoa (que en gallego significa "tatarabuela") nace con la intención de rendir tributo a los antepasados y a las formas en las que se rebelaron contra lo establecido, con la intención de poner en valor el papel y la importancia de estos en nuestras vidas, han informado las mismas fuentes.

Es un canto a la memoria, a esas mujeres que, con pequeñas luchas cotidianas, abrieron caminos para que hoy podamos ser, vivir, bailar y expresarnos con libertad. La canción mezcla lo tradicional con lo moderno: base electrónica, producción actual, pero con letras en gallego, melodías con aire popular, y temas de memoria colectiva.