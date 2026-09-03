Cerca de 500 estudiantes extranjeros se incorporan este viernes a las aulas de la Universidad de Valladolid

VALLADOLID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVA) recibe este viernes, 4 de septiembre, a sus estudiantes extranjeros que cursarán o bien un cuatrimestre o un año académico en esta universidad.

De momento, se incorporan 484 alumnos, que se sumarán a los casi cerca de 400 que se esperan en el próximo cuatrimestre, han informado a Europa Press fuentes de la institución académica.

El acto, que se celebrará en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez se distribuirá en dos sesiones, la primera de carácter informativo a las 10.00 horas y, a las 12.30 horas, el acto de bienvenida.

La sesión informativa está destinada a facilitarles información de todas las gestiones académicas, alojamientos y, en general, de su día a día en la universidad y en la ciudad donde se alojan. Pero antes, y durante una hora, estos estudiantes podrán visitar los stands de los distintos servicios que ofrece la universidad como la Biblioteca, el Servicio de Deportes, el Grupo Universitario de Montaña o Centro de Idiomas, entre otros.

A continuación, tendrá lugar el acto de bienvenida, que será abierto por el vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la UVA, José Ramón González García, acompañado por otros representantes institucionales.

Además, en el acto también se contará con las intervenciones de varios estudiantes que han participado en esta experiencia de intercambio: Salua Zazir Carmon, procedente de la Universidad del Magdalena (Colombia) y que cursó como estudiante Erasmus en la Escuela de Ingenierías Industriales; y Sofía Sánchez Martín, estudiante de la UVa del Grado en Estudios Ingleses y cuyo destino fue la Universidad de Edimburgo, gracias a un convenio internacional.

De los 484 que se esperan a partir de este viernes, 453 vendrán mayoritariamente gracias al programa Erasmus y una minoría lo hará mediante convenios con la Universidad de Valladolid. Además, se esperan 21 estudiantes del programa Iberomérica+Asia; 4 del programa ICE Brasil; tres de la Fundación Carolina y otros tantos de la Fundación Arnhold de la Cámara.

Italia es el país de procedencia de 178 estudiantes, aunque también destacan en número Francia (44), Alemania (30), México (25), Brasil (20), Turquía (20), Colombia (18), Polonia (15) y Reino Unido (12). Por centros, la Facultad de Filosofía y Letras será el que reciba el mayor número, con 134, seguido de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (75), la Escuela de Ingenierías Industriales (33), la Escuela Superior de Arquitectura (34) y la Facultad de Derecho (27).

800 estudiantes de la UVa en el extranjero

Por otro lado, un total de 801 estudiantes de la UVa cursarán este año un curso o un cuatrimestre en un total de 39 países diferentes. Por países de destino destacan Italia (324), Portugal (80), Polonia (59) Francia (44), Alemania (39), Francia (44), Hungría (25), Reino Unido (19), Bélgica (16), Austria (15), Eslovaquia (15), y Rumanía (14), Bulgaria (12), o República Checa (12).