Cerca de 76.000 familias recibirán libros de texto en la primera fase del programa Releo Plus en Castilla y León

Archivo - La consejera de Educación, Rocío Lucas, hojea un libro en un colegio, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 75.817 familias recibirá libros de texto tras resultar beneficiarios en la primera fase del programa Releo Plus para el curso 2026-2027, un dato inferior a las 79.500 de las que se informó oficialmente hace un año.

Según han destacado fuentes de la Junta de Castilla y León, el Ejecutivo autonómico "mantiene su apuesta" por facilitar el acceso gratuito a los libros de texto a las familias de la Comunidad que más lo necesitan.

La Consejería de Educación hará público en los tablones de las direcciones provinciales y en el Portal de Educación los datos correspondientes a la primera fase de beneficiarios del programa Releo Plus para el curso 2026-2027, por la que 75.817 familias tendrán libros de texto sin coste el próximo periodo lectivo.

Así, el 66 por ciento del alumnado de la Comunidad de enseñanzas obligatorias, es decir, Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, que ha presentado solicitud tendrá de forma gratuita los libros de texto y el material curricular que utilizará el próximo curso.

Cada familia recibirá desde los 280 euros en Primaria a los 350 euros para Secundaria Obligatoria, como cuantía máxima.

Para todo ello, la Junta de Castilla y León ha destinado un presupuesto de 16 millones de euros.

En una segunda fase, otros 37.364 alumnos cuyas familias superan los umbrales de renta establecidos en la convocatoria podrán beneficiarse de la gratuidad de libros. Se trata de familias que, aunque no cumplían los requisitos económicos, presentaron su solicitud para participar en el programa Releo Plus.

Así, a partir de septiembre, una vez garantizado el material para los beneficiarios directos, podrán acceder a los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros educativos de Castilla y León.