Decenas de personas durante la manifestación por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 9.000 personas han salido este miércoles a las calles de las capitales de Castilla y León con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, según las cifras facilitadas en las distintas movilizaciones, con el objetivo de reclamar el fin de la violencia machista y situar entre sus principales reivindicaciones el rechazo al negacionismo y la defensa de los derechos de las mujeres.

Unas 600 personas se han manifestado esta noche en Burgos para reivindicar el fin de la violencia machista. Este año se ha adoptado el lema 'Ante el machismo y el fascismo, más feminismo', en una cita organizada por a Coordinadora Feminista de Burgos.

En este sentido, la representantes del movimiento feminista Laura Pérez ha exigido a las fuerzas políticas que "dejen de cuestionar la existencia de la violencia de género "y recuperen el "consenso institucional" que permitió aprobar el Pacto de Estado hace una década.

De cara a las próximas elecciones generales, han reclamado que esta lacra vuelva a tratarse como una cuestión de Estado "sin fisuras" y ajena a los intereses partidistas.

Durante su intervención, la portavoz ha denunciado la normalización de las agresiones contra las mujeres y ha advertido de que la "sociedad reaccionaría con mucha mayor contundencia" si la violencia respondiera a cualquier otro motivo que no fuera la desigualdad de género.

En León ha tenido lugar esta mañana la concentración en El Bierzo, en la que la Unión Comarcal de CCOO ha expresado en su manifiesto que la violencia contra las mujeres ha sido siempre la manifestación "más salvaje y estructural" de la discriminación y ha denunciado dos amenazas centrales: "el negacionismo y la instrumentalización racista de las mujeres" en el marco de una "ofensiva ideológica reaccionaria que pretende desmantelar los avances conquistados por el movimiento feminista".

La manifestación en León convocada por la Plataforma Contra la Violencia Machista ha reunido a más de 2.000 personas y ha estado encabezada por una treintena de mujeres vestidas de rojo como las criadas de la serie televisiva 'El cuento de la criada', que denuncia el maltrato y la opresión hacia las mujeres bajo un régimen totalitario y teocrático.

En la manifestación se han podido leer pancartas como "sin putero no hay trata ni prostitución o "el silencio nos hace cómplices" y ha contado con la presencia de la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y Alberto Ferrer, representante de la Plataforma Contra la Violencia Machista de León, entre otros representantes políticos y sindicales.

Unas 700 personas se han sumado en la capital a la manifestación convocada por la Plataforma por los Derechos de las Mujeres de Palencia con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Bajo el lema "Ante negacionistas, defensa feminista, ni un paso atrás", la marcha ha partido del Monumento a la Mujer y ha recorrido la Calle Mayor con el objetivo de denunciar la violencia machista y rechazar los discursos negacionistas y los postulados de la extrema derecha que cuestionan su existencia.

La Plaza Mayor de Salamanca ha acogido desde las 18.30 horas la lectura de un manifiesto a cargo de la atleta Gema Martín, ganadora de la IX Carrera contra la Violencia de Género celebrada el pasado 8 de noviembre; la policía local Fina Rodríguez, miembro del grupo 4M; la trabajadora social Elisa Fernández, técnico municipal del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM); y representantes de las asociaciones de mujeres Apramp, Adavas y Plaza Mayor.

Además, se ha dado lectura al Decálogo contra la Violencia de Género por parte de estudiantes del Máster universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca. El acto celebrado en la Plaza Mayor ha estado amenizado con piezas musicales del Coro Meraki, y ha concluido con un minuto de silencio por las víctimas de maltrato.

A partir de las 19 horas, el Movimiento Feminista ha iniciado su marcha desde la Plaza de la Concordia para terminar sobre las 20.30 horas en la Plaza Mayor.

La movilización que este año ha caminado por las calles de la ciudad bajo el lema '¡Pase lo que pase, no daremos ni un paso atrás!', ha reclamado medidas para facilitar la salida de las víctimas de sus agresores, combatir la violencia digital y proteger a las mujeres migrantes. También se han exigido viviendas dignas y asequibles, mayor protección institucional, educación sexual y digital y atención especializada.

La manifestación ha reunido a más de un millar de personas que ha recordado mientas se encaminaban al ágora salmantina a las 47 mujeres asesinadas este año por sus parejas o exparejas.

Una fila de mujeres vestidas de negro, cada una en representación de una víctima de la violencia machista, ha caminado en silencio, con una vela en sus manos y que ha encabezado la marcha del 25N en Segovia.

Unas 350 personas se han concentrado a la puerta de los Sindicatos para iniciar la manifestación convocada por el Colectivo Feminista de Segovia.

Los manifestantes han llegado a los pies del Acueducto y, en silencio, han subido la Calle Real hasta la plaza de San Martín, donde varias personas han leído fragmentos de un manifiesto del colectivo segoviano convocante.

Cerca de medio millar de personas, con muchísima presencia de estudiantes y gente joven, se ha manifestado en la tarde del miércoles en la ciudad de Soria bajo el lema 'Soria es red'.

La manifestación organizada por el Consejo Municipal de la Mujer de Soria ha partido a las 20.00 horas de la Plaza Mayor de la ciudad encabezada por la pancarta 'Sociedad libre de machismo ya. Nos queremos vivas y libres'.

La marcha ha finalizado en la Plaza de las Mujeres donde la Asociación Antígona había instalado un espacio con mensajes escritos en notas adhesivas y había dibujado las siluetas, con nombre y edad, de las mujeres asesinadas.

Una vez en la plaza de las Mujeres, la presidenta de Antígona, Mirenchu Salinas, ha leído un manifiesto en el que ha pedido "apoyos reales" de las instituciones" así como adaptar los protocolos a realidades como la provincia de Soria, con particularidades como la dispersión geográfica. En la marcha ha participado el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez.

Unas 3.000 personas han participado en Valladolid en las concentraciones convocadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en una movilización que ha recorrido las calles más céntricas de la ciudad con el objetivo de combatir los discursos negacionistas y defender los derechos de las mujeres.

La protesta ha arrancado a las 20.00 horas en la plaza Fuente Dorada de Valladolid para recorrer el centro de la ciudad hasta concluir en la plaza de Portugalete con la lectura del manifiesto.

Durante el recorrido, en el que ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, mujeres y hombres han expresado proclamas como '¡Ni un paso atrás en nuestros derecho!' o '¡Estamos hasta el culo de tanto machirulo!'

En Zamora, más de 300 personas se han concentrado en la Plaza Mayor para clamar contra la violencia machista y han subrayado que "acabar con esta lacra es una responsabilidad de todos".

Conviene recordar que Zamora ha acogido otra performance en las últimas horas. En este caso, organizada por el Ayuntamiento de la ciudad y protagonizada por la actriz Zaida Alonso, que ha pasado 1.386 minutos en silencio dentro de una cabina acristalada situada en plena calle.