Cerca de una veintena de medios tratan de extinguir un incendio en Fermoselle (Zamora)

Vista aérea del incendio en Fermoselle. - JCYL

SALAMANCA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 medios se encuentran desplegados sobre el término municipal de Fermoselle (Zamora) para tratar de extinguir un incendio que se ha declarado a primera hora de la tarde.

En concreto, las llamas se han originado sobre las 16.35 horas y sobre el terreno operan un técnico, cuatro agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldozer y otras tantas brigadas. Además hay dos medios aéreos, entre otros, según informa Medio Ambiente en su página web.

De momento se investigan las causas del incendio, que se encuentran en Índice de Gravedad (IGR) 0.