CERMI reúne a un centenar de mujeres con discapacidad en Villamuriel (Palencia) para impulsar derechos y participación

Un momento de la jornada. - CERMI

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de mujeres con discapacidad han participado este martes en Villamuriel de Cerrato (Palencia) en el encuentro 'Mujer, discapacidad y medio rural: redes, proyectos y derechos en acción', organizado por la Comisión de la Mujer del CERMI Castilla y León para "impulsar la igualdad de oportunidades, promover su participación activa y fortalecer su autonomía y liderazgo, con especial atención al medio rural".

La jornada se ha enmarcado dentro de las actividades previstas en el Convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el Comité Autonómico de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunidad para el desarrollo de actuaciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad.

La cita ha tenido lugar en la Casa de Cultura Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato y la inauguración ha contado con la presencia del alcalde de este municipio palentino, Roberto Martín Casado; acompañado por Charo Andrés Rojo, concejala de Participación Ciudadana, Juventud, Infancia y Educación; y María Buisán, de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Mayores; junto con la presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI Castilla y León, Araceli de las Heras.

El encuentro se ha concebido como un espacio en el que las propias mujeres con discapacidad han podido compartir experiencias, fortalecer redes y reflexionar sobre sus derechos, con especial atención a las circunstancias de quienes viven en el medio rural, señalan desde el CERMI a través de un comunicado.

El liderazgo, la participación social, el empleo, el emprendimiento y la vida independiente han sido algunos de los asuntos que han centrado el programa. Para ello, se han celebrado dos mesas de debate. La primera ha abordado el liderazgo y la participación social, con Diana Gutiérrez Arranz, responsable del Área de Comunicación de la Federación Salud Mental Castilla y León, como moderadora. En el debate han intervenido Rocío Molpeceres Olea, trabajadora social y vicepresidenta de ASPACE Valladolid; Amaia Maortua Zamarripa, técnica del Área de Mujer de FAPSCL; y Ángela Díaz Galán, presidenta de FAEMA Salud Mental Ávila.

El emprendimiento, el empleo y la vida independiente han centrado el segundo debate, conducido por Teresa Martín Gavilán, responsable de Comunicación de la Federación Autismo Castilla y León. Las experiencias y reflexiones han corrido a cargo de Sarah Hernández Sánchez, asistente personal de la asociación Salud Mental Salamanca-AFEMC, y Teresa Gutiérrez Bravo, coordinadora del Área de Empleo de Inserta Empleo de Fundación Once en Castilla y León y La Rioja.

La jornada también ha buscado favorecer el intercambio de experiencias y la creación de redes entre las participantes. Tras las mesas de debate, las asistentes compartirán una comida antes de retomar la actividad por la tarde.

El programa concluirá esta tarde con la representación de escenas de teatro foro 'Igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad', a cargo de la compañía Expres@rte, de BRIAN. A través de esta propuesta participativa se abordarán situaciones relacionadas con los derechos y la igualdad de oportunidades de las mujeres con discapacidad.