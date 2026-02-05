Cerrados los accesos al Cañón del río Lobos y La Fuentona, en Soria, por inundaciones

Situación del río Lobos, en el Cañón del Río Lobos (Soria), en la mañana de este jueves. - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN SORIA

SORIA 05 FEB (EUROPA PRESS)

La Delegación Territorial de Soria, a la vista de los informes remitidos a primera hora de la mañana desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente, ha cerrado por inundaciones los accesos al Parque Natural del Cañón del río Lobos y al Monumento Natural de la Fuentona.

El cierre tiene como objeto de garantizar la seguridad de los visitantes tras la subida de los niveles del agua del río Lobos y del río Abión, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Agentes medioambientales del Servicio Territorial de Medio Ambiente han procedido a la señalización y cierre del acceso principal del Parque Natural del Cañón del río Lobos debido al elevado nivel alcanzado por la inundación y el riesgo que esto supone para los posibles visitantes. El río Lobos baja afectando a las infraestructuras principales del espacio natural, como la Senda del río, que permanece sumergida bajo el agua; los aparcamientos, que no se pueden utilizar; y las pasarelas, que están rodeadas por el agua y comprometida su integridad y funcionalidad.

Desde la Dirección del Parque Natural se indica que es muy arriesgado adentrarse en el Cañón por cualquiera de sus accesos mientras se mantengan las actuales condiciones meteorológicas. El cierre físico se ha establecido en la entrada principal sur del Parque, desde la carretera SO-920, entre El Burgo de Osma y San Leonardo de Yagüe, justo después del puente del Nacedero.

Del mismo modo, y dado que la riada en estos momentos se encuentra en su nivel máximo, se recomienda a los visitantes, por el peligro que ello supone, no acceder al Cañón por ninguna de sus otras vías de entrada.

En situación similar, por el desbordamiento del río Abión, se encuentra inaccesible el Monumento Natural de La Fuentona, al encontrarse su sendero principal bajo las aguas. Mientras la situación no cambie, se recomienda no visitar este espacio natural.

Los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León han procedido al cierre del acceso principal, a la altura del Punto de Información de La Fuentona (antiguo refugio de pescadores), en el Monumento Natural. Desde la Delegación

Territorial se transmite un mensaje para extremar la precaución y recomiendan a los ciudadanos que se evite el tránsito por lugares próximos a los cauces de ríos en toda la provincial.