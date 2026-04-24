Cerrados los parques de León capital ante la alerta amarilla por tormentas y fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de León cierra los parques de la ciudad ante la alerta amarilla por tormentas y fuertes rachas de viento. - EUROPA PRESS

LEÓN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha informado del cierre de los parques municipales ante la alerta amarilla declarada por lluvia y tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento.

El Consistorio ha adoptado esta decisión como medida de precaución, ya que la alerta amarilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), permanecerá activa hasta las 22.00 horas de este viernes.