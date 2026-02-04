Cerrados puertos de montaña en León y cortadas carreteras por nieve, deslizamientos e inundaciones

Una de las carreteras titularidad de la Diputación de León afectada por el temporal de nioeve este miércoles. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la provincia de León han sufrido varias restricciones este jueves a causa del temporal, entre ellas se encuentra cerrado al tráfico Puerto de los Portillinos y el acceso al Puerto de Ancares y hay cortes en varias vías por las nevadas, deslizamiento de terraplén e inundaciones ante la crecida del río Cea.

El Puerto de los Portillinos (1957 metros) se encuentra cerrado, en la carretera LE-5228 (desde la LE-5204 por El Morredero hasta Corporales) por acumulación de nieve, viento y falta de visibilidad. También la LE-4210 (de la LE-4211 de Vega de Espinareda a Burbia) permanece cortada en el acceso a Burbia desde San Martín de Moreda y el y el acceso al Puerto de Ancares, en la LE-4211, desde la LE-711 (Vega de Espinareda) por Balouta al límite de la provincia de Lugo.

Los medios del Servicio de Fomento de la Diputación Provincial vigilan de cerca la situación y actuarán en las zonas más afectadas cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

Además, el deslizamiento de un terraplén ha requerido el corte de la vía provincial LE-5124, de la LE-5250 por Oencia al límite de la provincia de Lugo desde la localidad de Villarrubín, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Las persistentes lluvias y el deshielo han puesto en alerta a la provincia de León y la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) vigila el caudal de los ríos ante la posibilidad de inundaciones. La crecida del río Cea ha provocado cortes en varias carreteras provinciales como la LE-5705 a la altura de Villaselan, desde el kilómetro 1 hasta el 2 en ambos sentidos.

Del mismo modo, se encuentra cerrada al tráfico la LE-5703 a la altura de Bustillo de Cea, entre los kilómetros 2 y 3 sentido Cea. Además, el mismo curso ha provocado restricciones al tráfico en la LE-6704 a la altura de Saelices del Río, entre los kilómetros 1 y 2 en ambos sentidos y la LE-6706, desde la LE-232 hasta Villamol.

El vicepresidente primero y responsable de Fomento, Roberto Aller, ha resaltado "la gran labor y profesionalidad" de los trabajadores del Parque Móvil de la Diputación y la "efectividad" del Plan de Vialidad Invernal. En esta línea, ha señalado que gestionar una red de carreteras tan vasta genera "dificultades e imprevistos" y por ello ha pedido a todos los usuarios "prudencia y atención" a las instrucciones proporcionadas por las autoridades.

3.318 KILÓMETROS DE CARRETERAS

El servicio de Fomento de la Diputación de León ha movilizado este miércoles todos sus medios disponibles para garantizar la circulación en los 3.318 kilómetros de carreteras titularidad de la Institución provincial.

El medio centenar de operarios de los parques móviles de León, Astorga y El Bierzo llevan trabajando desde las 6.00 horas de este miércoles debido a las complicaciones provocadas por las precipitaciones en forma de nieve que han alcanzado cotas muy bajas.

MEDIOS MOVILIZADOS

A lo largo de la mañana se han movilizado tres camiones, una fresa y dos pickup con base en el Parque del Bierzo; un camión y una pickup con base en el Parque de Astorga y diez vehículos pesados, dos pickup y una furgoneta del Parque de León. En este último centro se encuentran tres fresas en alerta, esperando instrucciones en caso de que la situación se complique.

Así, a las labores de limpieza de carreteras de alta montaña, más comunes en estas fechas, hay que sumar las tareas en viales de los municipios del alfoz de la capital leonesa, que también se han visto afectados por la nieve.