El Certamen de Dulzaina de Aldeamayor (Valladolid) celebrará este sábado los 40 años de la Asociación Tierra de Pinares

Miembros de la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares junto al alcalde de Aldeamayor, Roberto Martínez, y la diputada de Educación y Cultural, Yolanda Burgoa, en la presentación del XL Certamen de Dulzaina. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Certamen de Dulzaina de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) repasará este sábado, 8 de agosto, los 40 años de "trabajo y vocación" de la Asociación de Música Tradicional Tierra de Pinares, "seña de identidad" del municipio y su "rica cultura", que presentará su tercer disco.

El representante de la Asociación Luis Ángel Fernández; el alcalde de Aldeamayor de San Martín, Roberto Martínez, y la diputada de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa, han presentado este jueves, 6 de agosto, el XL Certamen de Dulzaina que celebrará las cuatro décadas de recorrido de la asociación que lo impulsó.

La cita tendrá lugar este sábado a las 20.30 horas en la Casa de la Cultura, donde se reunirán artistas locales y músicos llegados de otros puntos, para conmemorar los 40 años de la asociación organizadora, que, además, presentará su tercer disco 'Ojo de mar'.

Este trabajo, que se podrá adquirir ese mismo día de forma física y se subirá también a plataformas, contará con trece temas, entre melodías originales y repertorios históricos, con jotas, fandangos o pasacalles entre sus estilos para reivindicar la "música de raíz", propuesta en la que contarán con el apoyo de cantantes y grupos como Delameseta, Eliseo Parra o Miguel Abadía, entre otros.

El disco ha contado, asimismo, con la participación de un amplísimo número de integrantes de la asociación, mientras la grabación, mezcla y masterización ha corrido a cargo de Fernández, veterano músico local y uno de los directores de la Escuela de Dulzaina de la asociación, con la ayuda de Jaime Vidal y Roberto González en los locales de la entidad, con recursos propios a lo largo de todo un año. Además, la portada e ilustraciones han corrido a cargo de Nicolás Cristóbal Olmedo, joven socio de la organización y danzante del grupo Aldea Maior.

El certamen contará así con la interpretación de doce de los trece temas que conforman este álbum, en un espectáculo que contará con hasta casi 20 músicos en escena y momentos íntimos como la 0Jota de Aldeamayor', pieza clave de folclore local.

La Asociación Tierra de Pinares tiene el objetivo de celebrar así la "historia colectiva" de su trayectoria, que empezó hace cuatro décadas y ha contado con la participación de "generaciones enteras" hasta la actualidad, en la que la entidad sigue "soñando con la misma fuerza" para transmitir la tradición musical y la dulzaina como forma de "entender la música y la vida", según ha aseverado Fernández.

Asimismo, ha subrayado que la dulzaina, que cuando se formó la asociación estaba "destinada a desaparecer", representa al territorio y con su impulso a través de las iniciativas promovidas, forma ahora parte del "legado y la identidad cultural de la provincia".

En este sentido, ha defendido el trabajo realizado por la asociación con "perseverancia" y "convicción", con el apoyo de los socios y del Ayuntamiento, para ensalzar la tradición, que no es algo "inmóvil", si o una "realidad viva".

Bajo esta premisa se ha elegido también el título del nuevo disco, 'Ojo de mar', que evoca a la antigua denominación del paraje conocido en la actualidad como 'El Manadero', sito geográficamente cerca de la linde con Portillo y de donde proviene buena parte del agua que desde hace décadas se consume en el núcleo tradicional.

Esa es la referencia que se hace en el prólogo del álbum cuando se afirma que la historia de la Asociación Tierra de Pinares es el reflejo de ese manantial, "que nunca fue un arroyo principal entregado a la corriente fácil", si no que "surgía, indómito, en terreno a priori seco" para "recordar que lo que es verdaderamente auténtico siempre encuentra su camino hacia la superficie, incluso cuando los mapas intentan canalizarlo o el olvido pretende drenarlo".

"No nacimos de una moda estacional, sino de la resistencia de lo que es permanente. Como el Ojo de Mar, surgimos alzando la voz de madera y caña en un terreno que muchos daban por yermo cuando pocos querían escuchar", apunta este prólogo.

Por su parte, el alcalde de Aldeamayor ha manifestado el "honor" del Ayuntamiento por contar con esta asociación, que es "seña de identidad" del municipio y su cultura, y ha destacado el "binomio" que la institución y la organización conforman.

En la misma línea, la diputada de Educación y Cultura ha puesto en valor la "vocación" de las personas que formar parte de la asociación, que ha dado vida al municipio y se ha convertido en uno de los mejores grupos tradicionales.