Fernando Aramburu recibe el premio 'Blacklladolid' que hilvanará literatura y moda en 2026

Fernando Aramburu recibe el premio 'Blacklladolid 2025' y recoge el testigo de Eduardo Mendoza (2024), Lorenzo Silva (2023), entre otros

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las charlas de la quinta edición de Blacklladolid han llegado este domingo a su fin con una jornada llena de literatura en una edición que ha superado las 248.000 visualizaciones gracias al seguimiento en redes sociales y las conexiones en directo y ha concluido con un anuncio de su organizador, César Pérez Gellida, que ha adelantado que la próxima cita tendrá como hilo conductor la literatura y la moda.

El castillo de Fuensaldaña (Valldaolid) dice adiós así a cinco días en los que han pasado por su hemiciclo algunos de los mejores escritores nacionales y grandes ponentes en torno a la gastronomía.

Este último día, cuyas entradas se agotaron en cuestión de horas, ha contado con la presencia de Dolores Redondo y de uno de los mayores referentes literarios de España, Fernando Aramburu.

En su charla con María Ramos, Dolores Redondo mezcló literatura y cocina al asegurar que la cocina "siempre" ha sido el corazón de la casa, el lugar donde se reunían las mujeres, la zona más caliente, ha desgranado la autora, que a partir de ahí se ha sumergido en su pasado familiar y en cómo ha influido en su obra.

"Mi abuela alimentó mi mente con las historias que formaban parte del legado cultural y la tradición de la zona. Y hablaban de brujas y de los espíritus que habitaban estas tierras". ha relatado, al tiempo que ha dibujado con sus palabras su especial mundo para transformar el hemiciclo del castillo de Fuensaldaña en el bello Valle del Baztán.

Tras escuchar a Dolores Redondo, ha llegado el turno de disfrutar de la charla con Fernando Aramburu. Durante la conversación el autor ha explicado su proceso creativo: "Yo tengo que saber cómo va a terminar una historia porque esto me permite constatar si un adjetivo o un detalle es necesario o superfluo. Si no contribuye a que la masa textual se dirija hacia el punto final, no entra".

Esto le ha llevado a cada vez escribir "más seco", ha confesado, pero es una norma que se ha "impuesto", que en sus libros no haya nada que "no sea estrictamente necesario".

Fernando Aramburu ha recibido después el premio 'Blacklladolid 2025' de la mano de César Pérez Gellida y Dolores Redondo, un galardón con el que recoge el testigo de Eduardo Mendoza (2024), Lorenzo Silva (2023), Julia Navarro (2022) y Víctor del Árbol (2021).

Después de la entrega del premio 'Blacklladolid' ha llegado el momento de clausurar la quinta edición del certamen de la mano de Moisés Santana Alonso, diputado del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Valladolid.

En su intervención, ha felicitado a César Pérez Gellida y Dolores Redondo por poner en marcha este certamen literario "tan diferente en un lugar tan maravilloso como el castillo de Fuensaldaña".