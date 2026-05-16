Cervera de Pisuerga (Palencia) se cuela entre las diez temperaturas más bajas de este sábado

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALENCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Cervera de Pisuerga, en la provincia de Palencia, se ha colado este sábado entre las diez temperaturas más bajas del país, donde la mínima se ha registrado en Cap de Vaquèira y Port Ainé, en Lleida, con -8,6 grados, mientras que la mencionada estación palentina ha registrado hasta -7,4 grados, según los datos aportados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

De esta forma, en cuarto y quinto lugar en la tabla de las diez temperaturas más bajas se han situado Astún-La Raca y Cerler, ambas en la provincia de Huesca, con -6,7 y -6,1 grados, respectivamente.

Tras ellas están las estaciones de Cap de Rec (Lleida), con -4,3 grados; Sierra Nevada, Radiotelescopio (Granada), con -4,2 grados; Vega de Urriellu (Asturias), con -3,7 grados, y las estaciones de Torla-Ordesa y Formigal, ambas en la provincia de Huesca, con -2,8 y -2,7 grados, respectivamente.