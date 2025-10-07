CES y CCOO vinculan el trabajo "decente" y el acceso a la vivienda como "pilares de la dignidad y la cohesión social"

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, la secretaria regional de Comisiones Obreras, Ana Fernández de los Muros, y el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, Enrique Cabero, la secretaria regional de Comisiones Obreras (CCOO), Ana Fernández de los Muros, y el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, han defendido en una jornada sobre el trabajo decente y el acceso a la vivienda digna que estos conceptos son "pilares fundamentales" para garantizar "la dignidad de las personas y reforzar la cohesión social".

En el marco de esta iniciativa , organizada por CCOO con motivo del Día Internacional por el Trabajo Decente, Cabero ha subrayado que ambos conceptos forman parte de la "esencia del Estado Social y Democrático de Derecho" y que deben abordarse desde la dignidad personal y los derechos fundamentales.

"El trabajo decente es un trabajo de calidad, con derechos, protección social, igualdad y retribución suficiente. Y la vivienda es un derecho transversal contemplado en el artículo 47 de la Constitución, indispensable para el ejercicio del resto de derechos", ha señalado el presidente.

Por su parte, la secretaria general ha recordado que una de cada cuatro personas en Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión y que más del 18 por ciento carece de ingresos suficientes.

Asimismo, ha lamentado que muchas familias destinan más del 40 por ciento de su salario al pago de la vivienda y ha reclamado "políticas que prioricen la justicia social y el empleo de calidad". "La vida digna pasa por tener un trabajo decente y una vivienda digna. Rechazamos que las grandes corporaciones se apropien de las políticas públicas perpetuando la precariedad y la desigualdad", ha manifestado.

Además, Fernández ha reclamado un mejor reparto de la riqueza, la intensificación de las políticas de apoyo a los 100.000 perceptores del ingreso mínimo vital en la Comunidad y la reducción de la temporalidad laboral, que ha cifrado en más del 60 por ciento, además de reforzar la negociación colectiva como herramienta para mejorar salarios y derechos.

EMANCIPACIÓN

En la misma línea, Bravo ha advertido de que "la dificultad" de acceso a la vivienda "afecta de manera muy relevante" a la población trabajadora e "impide" la movilidad laboral, especialmente entre los jóvenes, cuya edad media de emancipación en España supera los 31 años, frente a los 26 de la Unión Europea.

También ha alertado de que esta situación afecta a la población migrante, que "sostiene" el crecimiento demográfico en el país, y que muchas familias se ven "obligadas" a compartir habitaciones para poder tener una vivienda.

En esta línea, Bravo ha defendido la necesidad de políticas estables y sostenidas en materia de vivienda pública, con un parque de alquiler asequible que se acerque al 9 o 10 por ciento del total, frente al 3 por ciento actual en España. "Necesitamos dedicar al menos un punto del PIB anual a construir vivienda de protección oficial. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es útil, pero insuficiente", ha advertido.

Los tres ponentes han coincidido en que vincular trabajo decente y acceso a la vivienda es "un acierto" y una "exigencia constitucional y social" para garantizar un futuro con "mayor cohesión, estabilidad y justicia".