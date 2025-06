El CES espera un acuerdo tripartito que consolide el Serla y agradece la vuelta a la normalidad del Diálogo Social

Los sindicatos inciden en que la marcha de la "extrema derecha" del Gobierno ha permitido recuperar estas vías de diálogo

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) ha expresado su confianza en que se firme un acuerdo tripartito que permita consolidar el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) y ha agradecido la vuelta a la normalidad y el impulso del Diálogo Social después de la etapa vivida con Vox en el Gobierno autonómico.

Así lo han señalado tanto el presidente del CES, Enrique Cabero, como los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, y el presidente de CEOE en la Comunidad, Santiago Aparicio, en el marco de la presentación del Informe Anual de la situación económica y social de Castilla y León correspondiente a 2024.

Este documento, como ha explicado Cabero, valora la recuperación "con normalidad" del Diálogo Social en la Comunidad y su funcionamiento, pero además se recomienda que se mantenga una "línea creciente" del mismo, sobre todo en un contexto "donde es muy valioso" como son los de incertidumbre socioeconómica.

"Han sido buenos momentos siempre para acudir al Diálogo Social en prevención, en diagnóstico y en adopción de políticas y medidas", ha afirmado el presidente del CES, quien considera que hay un momento "complicado" en el contexto geopolítico internacional donde hay muchas variables "que no se sabe bien cómo van a actuar", cómo van a repercutir en la economía y en la sociedad de la Comunidad, por lo que "es un buen momento" para seguir relanzando el Diálogo Social, realizar diagnósticos y acordar propuestas.

Junto a esto, Enrique Cabero ha incidido en otro instrumento que nació del Diálogo Social como es la solución autónoma de conflictos laborales (el Serla) y se valora también que se haya "normalizado" este sistema "que tan valioso es para empresas y trabajadores para garantizar precisamente la mejor solución, la solución negociada, pactada de conflictos laborales colectivos y también de los conflictos individuales".

Además, ha apuntado que ven "con gran interés" la posibilidad de que se pueda firmar un acuerdo tripartito en esta legislatura para "consolidar" esta recuperación y garantizar una "financiación idónea" de un sistema público de resolución de conflictos que nos afecta a todos en definitiva porque la pronta y buena solución de un conflicto laboral tiene una repercusión económica y ciudadana muy notable.

En una línea similar se ha expresado Santiago Aparicio, quien ha afirmado que están "encantados" de que el Diálogo Social se haya "recuperado", "algo fundamental" para el beneficio de las empresas y de los trabajadores y en general de la sociedad de Castilla y León. Asimismo, ha agradecido que el Serla "vuelva a la situación anterior" y que se pueda seguir teniendo esta institución "porque realmente es tan necesaria cuando hay conflictos colectivos".

GRACIAS A LA MARCHA DE VOX

Por su parte, Óscar Lobo ha afirmado que el "tono" del Informe Anual "cambia de forma obligada" en el ámbito político porque "la extrema derecha ya no está en el Gobierno", lo que considera un "dato significativo", ya que ahora no tienen que expresar la preocupación por el Diálogo Social, "cómo se intenta desmantelar y atacar las instituciones laborales" y además el hecho de que "la extrema derecha y Vox" ya no gobiernen "el conjunto de la Comunidad lo nota".

El máximo responsable de UGT, quien se ha expresado "respetando las diferentes posiciones ideológicas", ha asegurado que ahora, "sin lugar a dudas", Castilla y León "es una Comunidad mejor" donde se respeta el marco de convivencia y donde todos pueden trabajar de forma constructiva para construir una Comunidad mejor.

En el mismo marco, Ana Fernández de los Muros se ha sumado al presidente del CES y espera que "en el futuro inmediato" haya un acuerdo tripartito de financiación del Serla. "Es imprescindible. Si no hay una financiación al margen de lo que suceda en el ámbito político y en el futuro gobierno, podemos ver en peligro otra vez un organismo que es imprescindible para los trabajadores y trabajadoras, pero también para los empresarios y para las relaciones laborales en su conjunto", ha añadido.

De la misma forma, ha destacado el papel del Diálogo Social tras unos años en los que se ha pretendido "dinamitar" por el gobierno de coalición, "y en concreto por el partido de la extrema derecha", todo lo referido al empleo, que ha afirmado que es donde "más atacaban", y ahora se ha "recuperado".

Sin embargo, ha señalado que quizás no se haya hecho "lo suficiente" y ha abogado pro hacer una reflexión sobre ello, al tiempo que ha destacado que el CES ha sido un marco donde han podido "ampararse" en cuanto a todo lo que tiene que ver la concertación social.

Ahora, ha añadido, el CES recomienda que haya una "protección" y que se refuerce el Diálogo Social porque es "imprescindible, es más que necesaria", algo en lo que ha insistido "por si la historia se repite".

Fernández de los Muros considera que toda la ciudadanía tiene que empezar a valorar el Diálogo Social porque tiene "un déficit de conocimiento" cuando es un marco en el que se acuerdan medidas que "realmente mejoran la vida de las personas que viven en Castilla y León", tanto de los trabajadores como de los ciudadanos en general, tanto mujeres como jóvenes y las personas más vulnerables.

Además, ha destacado el "valor añadido" para el Consejo que supone la figura del presidente del CES, Enrique Cabero, quien ha defendido "en todo momento" el valor de la participación institucional y de la concertación social "y ha sido en momentos muy oscuros en esta comunidad autónoma un valor para todos" y ha expresado su confianza en que se esté ante una etapa mucho más sencilla para todos. "Pero ya veremos, porque a lo mejor la historia se repite", ha advertido.