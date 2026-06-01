CES pide agilizar la homologación de títulos de los inmigrantes y reivindica el Diálogo Social ante el futuro gobierno

Fernández de los Muros, Lobo, Cabero y Aparicio en la presentación del informe sobre la situación de la inmigración - CCOO

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del CES de Castilla y León, Enrique Cabero, ha abogado este lunes por reflexionar sobre el reconocimiento de las titulaciones de las personas inmigrantes con un llamamiento expresao a agilizar la homologación de títulos para facilitar su contratación por parte de las entidades empleadoras y ha vuelto a reivindicar el papel del Diálogo Social en el desarrollo de los nuevos planes sobre inmigración que se tienen que llevar a cabo.

Así lo ha trasladado Cabero tras la presentación este lunes del informe sobre 'La situación de la población inmigrante en Castilla y León', un estudio a iniciativa propia y "pionero" que incluye una encuesta con 59 preguntas para conocer la percepción de las personas inmigrantes que será remitido a la Junta y a las Cortes para poder abrir un debate sobre la contribución de la inmigración al desarrollo de la Comunidad Autónoma desde las dimensiones social, económica y de empleo.

El informe cifra en un 11,6 por ciento el crecimiento de la población inmigrante en Castilla y León que supera las 250.000 personas, frente a 80.000 hace diez años, en lo que Cabero ha considerado un "gran cambio" con consecuencias "muy importantes" a efectos demográficos en una sociedad longeva, como la de Castilla y León, en la que la inmigración está facilitando un crecimiento demográfico ya que el 25 por ciento de los nacimientos recientes están vinculados a la población inmigrante.

"Por tanto, hay un cambio de tendencia importante desde la perspectiva demográfica", ha destacado el presidente del CES que incidido en una mayor presencia de mujeres entre la población inmigrante que supera la mitad de esta población, cuando hace años era mayoritariamente masculina, a lo que ha añadido que su actividad está vinculada a sectores como el de cuidados y el de hostelería, frente al de los hombres circunscrito al industrial o a la construcción.

Cabero ha incidido por otro lado en que la población inmigrante desarrolla trabajos de "cualificación media o baja" aunque la formación de muchas de las personas inmigrantes es superior a las funciones que realizan, por lo que ha pedido agilizar la homologación de títulos y la acreditación de la experiencia profesional, como ha reclamado también el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio.

"Se está tardando demasiado tiempo", ha lamentado Aparicio que ha incidido en que el informe elaborado por el CES refleja que sólo el 23 por ciento de las personas inmigrantes ha homologado un título lo que supone que un 80 por ciento de personas no puede demostrar su talento y que las empresas no pueden aprovechar ese capital humano.

Por su parte, los secretarios autonómicos de UGT, Óscar Lobo, y de Comisiones Obreras, Ana Fernández de los Muros, han coincidido al reivindicar la "valentía" del informe del CES para "arrojar luz" con "información veraz" y poner "sensatez" ante la inminente llegada del próximo gobierno PP-Vox al que todos han pedido que respete el Estatuto de Autonomía de Castilla y León que reconoce el derecho de las personas inmigrantes a poder tener los mismos derechos y mandata a los poderes públicos a la plena integración desde el punto de vista económico, laboral, social y cultural.

"Yo no tengo mucha confianza en que nos escuchen en el futuro y se lean nuestro informe y lo pongan en marcha, pero aunque no tenga mucha confianza tampoco la pierdo", ha admitido Fernández de los Muros que se ha dirigido al futuro gobierno de Castilla y León para pedir que mantenga el Diálogo Social y la participación institucional en asuntos como el nuevo plan de inmigración.

En el mismo sentido, Óscar Lobo que recordado a los procuradores que "juraron y prometieron con solemnidad" el Estatuto de Autonomía para exigir que cumplan la norma básica en su integridad, también en lo relacionado con los derechos y las obligaciones, de las personas inmigrantes ya que de lo contrario "se estarán saltando nuestro marco de convivencia", ha advertido.

"Las personas inmigrantes tienen que tener los mismos derechos (...) Aquí no sobra nadie, Castilla y León lo que precisamente necesita es más gente", ha concluido el sindicalista.

Patronal y sindicatos han coincidido también en destacar la contribución de la regularización extraordinaria de inmigrantes tras lo que Aparicio ha incidido en que la política migratoria debe tener como hilo conductor el empleo, responder a las necesidades reales del mercado laboral y realizarse "de manera ordenada, planificada y con seguridad jurídica".

"Apoyamos los procesos de regularización de inmigrantes siempre que estén vinculados al empleo y orientados a cubrir necesidades reales de ocupación de las empresas", ha explicado Aparicio que ha defendido no obstante que este tipo de procesos requieren "mayor planificación, mayor consenso político e institucional y una participación plena del diálogo oficial" que, según ha lamentado, en esta ocasión no se ha producido.

Fernández de los Muros ha recordado sobre este asunto que no es la primera vez que se hace un proceso de regularización en España y ha abogado por intentar que haya una "regularización ordenada, que no tenga que ser extraordinaria", para lo que ha reclamado más personal en las administraciones públicas para que se pueda avanzar y evitar "momentos de colapso" como ocurre ahora.