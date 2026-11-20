El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), Enrique Cabero, y la de Unicef, María Eugenia García, antes del IV Encuentro de Participación Infantil. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León (Cescyl), Enrique Cabero, y la de Unicef en esta comunidad, María Eugenia García, han reivindicado, con motivo del Día Mundial de la Infancia, la "participación directa" de los niños y adolescentes, así como han coincidido en que estos "tienen derecho a ser escuchados en las decisiones que afectan a sus vidas".

Así lo han trasladado este viernes, 20 de noviembre, en el CES de Valladolid, donde se han reunido por la conmemoración de la fecha señalada, bajo el lema 'Aquí estamos', con los representantes de los menores de la Comunidad en el IV Encuentro de Participación Infantil.

En este marco, García ha manifestado que la cita ofrece un espacio "en el que pueden compartir sus experiencias, expresar sus preocupaciones, plantear sus propuestas y, sobre todo, sentirse escuchados".

No obstante, ha insistido en que valorar la participación infantil consiste en "preguntarles y saber qué opinan", pero también "en tener en cuenta sus aportaciones e incorporarlas a las decisiones que afectan a sus vidas y a sus municipios".

"Es un momento en el que millones de niños y niñas afrontan desafíos muy importantes y cada vez mayores. Desde Unicef queremos poner en el centro sus voces", ha aseverado la presidenta la agencia de la ONU en Castilla y León.

Por su parte, el presidente del Cescyl ha subrayado que las sociedades, "si quieren ser justas, tener mayor bienestar y ser más defensoras de la dignidad de la persona", deben basarse en "el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de la infancia y de la adolescencia".

"Ninguna sociedad prosperará, avanzará en derechos, en calidad de vida y en bienestar, sino se preocupa de manera muy especial de proteger los derechos de los niños y las niñas", ha manifestado Cabero, quien ha señalado que la "participación directa" es un "derecho muy importante".

REPRESENTANTES DE LA INFANCIA

Por su parte, una de los miembros del órgano de participación infantil, Alba, en representación de la Diputación de Palencia, ha señalado que el IV Encuentro de Participación Infantil "garantiza" que se tenga en cuenta la opinión de los menores en los temas que les resultan "preocupantes". En este sentido, la palentina ha apuntado la diferencia de "oportunidades" que tienen niños de pequeños municipios respecto a los que viven en grandes urbes.

Marina, en representación del Ayuntamiento de León, ha manifestado la necesidad de que sus voces tengan "consecuencias" y ha destacado algunas de las preocupaciones sobre las que discuten, entre ellas, "el acceso a una vivienda, porque están subiendo mucho los precios; que sean escuchadas todas las clases sociales y que todos podamos acceder a la educación".

De esta forma, el encuentro ha formado parte de la conmemoración del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por Naciones Unidas en 1989, y tiene como principal objetivo promover "el derecho de la infancia a participar y ser escuchada en aquellos temas que impactan en su presente y en su futuro".