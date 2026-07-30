César Gómez-Barthe Celada toma posesión como nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca

SALAMANCA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

César Gómez-Barthe Celada ha tomado posesión este jueves como nuevo concejal del Ayuntamiento de Salamanca para asumir las competencias de Promoción Económica, Comercio, Mercados y Juventud.

Su entrada en la Corporación Municipal se produce por la renuncia voluntaria que Pedro Martínez Córdoba presentó el pasado 6 de julio para ocupar una nueva responsabilidad política en Murcia, su ciudad natal.

César Gómez-Barthe Celada nació en León el 3 de agosto de 1986, está casado y es padre de dos hijos. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de Salamanca, cuenta con un Máster en Democracia y Buen Gobierno por la misma institución académica y un Máster en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Eventos por la Universidad Camilo José Cela.

Es abogado colegiado no ejerciente en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca. Gómez-Barthe ha sido trabajador autónomo entre 2014 y 2015, y posteriormente responsable de Proyectos de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Salamanca entre 2015 y 2019.

Actualmente era asesor del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Salamanca y fue secretario general de Nuevas Generaciones del Partido Popular de Salamanca entre 2012 y 2021.