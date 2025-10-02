El cese de Redondo, la ilegalización de partidos separatistas y el sector forestal centrarán el debate

Vox consigue tramitar la PPL para establecer una moratoria a los proyectos eólicos y fotovoltaicos que rechaza el PP por elevar costes

VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cese inmediato de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la "negligente" gestión de las pulseras anti-maltrato; modificaciones normativas para proceder a la ilegalización de los partidos separatistas que trabajen activamente por la desaparición de España y las demandas del sector forestal de Castilla y León centrarán el debate del pleno de las Cortes en la sesión del miércoles 8 de octubre.

Así consta en las propuestas de resolución de las proposiciones no de ley (PNL) que defenderán los grupos Popular, Vox y Socialista en una sesión en la que se debatirán otras dos PNL, una de ellas sobre las ayudas a las residencias que ha empatado en Comisión.

En el caso del Grupo Popular y según ha informado este jueves el portavoz, Ricardo Gavilanes, centrarán la PNL de su cupo a pedir el cese inmediato de la ministra vallisoletana Ana Redondo por su "negligencia" para gestionar las pulseras anti-maltrato y los fallos derivados del sistema, junto a una petición de explicaciones y de soluciones urgentes.

"Cada error es una oportunidad para el maltratador. Exigimos ceses inmediatos, una investigación independiente y explicaciones claras", ha reclamado en concreto Gavilanes que ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar años "envolviendo en propaganda una política de igualdad que ha demostrado ser ineficaz", frente al "compromiso firme" del PP con la seguridad de las mujeres y con la lucha contra la violencia de género "sin marketing ni postureo".

En el caso del Grupo Vox dedica la PNL de su cupo a instar al Gobierno de la nación a impulsar las modificaciones normativas necesarias conforme a los trámites legalmente oportunos para proceder a la ilegalización de todos los partidos separatistas que trabajen activamente por la desaparición de España y socaven la convivencia y la igualdad entre españoles.

El portavoz del Grupo Vox, David Hierro, ha explicado que el objetivo de su partido con esta PNL es "denunciar todas las cesiones que se están haciendo al independentismo, al secesionismo y a aquellos partidos que ponen en riesgo la unidad nacional".

Por su parte, el Grupo Socialista se hará eco en su PNL de "todas las propuestas" de los profesionales forestales y de las asociaciones de bomberos y del sector forestal recogidas en la Conferencia Sectorial que el PSOE celebró en Las Médulas, iniciativas que, según ha explicado la viceportavoz, Nuria Rubio, ya ha defendido el PSOE en anteriores ocasiones con el voto en contra de PP y Vox.

"Después de los incendios que nos han asolado en esta Comunidad Autónoma vamos a ver dónde se posiciona cada grupo político; si de verdad hay una apuesta clara por los profesionales del sector, si de verdad hay una preocupación por el cambio climático que está sucediendo y los incendios que estamos sufriendo o, de lo contrario, van a mirar para otro lado", ha retado.

El orden del día del Pleno contempla la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Vox para establecer una moratoria a los proyectos eólicos y fotovoltaicos pendientes en la Comunidad que cuenta con el visto bueno del PSOE para que se vote la toma en consideración del texto y con el rechazo del PP por el "coste desmesurado" que supondría la aplicación de esta norma.

El portavoz del Grupo Popular ha apelado en concreto a un informe de la Junta de Castilla y León que concluye que la PPL de Vox no es viable y afecta al equilibrio presupuestario.

Gavilanes ha ironizado también sobre los efectos de aplicación de la pinza "voxcialista" que ha impedido llevar al próximo pleno la Proposición de Ley del PP de bonificaciones fiscales de tasas veterinarias y de las tasas de la caza y de la pesca.

"Vox, que se autoproclama defensor del medio rural, ha dicho no a una medida concreta, beneficiosa y urgente para agricultores, ganaderos y sectores clave en nuestros pueblos", ha lamentado el portavoz del PP que ha acusado a los de Santiago Abascal de traicionar "a quienes dice representar" en una demostración, a su juicio, de que "su único objetivo es obstruir, aunque sea perjudicando al campo".