CESMCYL mantiene la huelga de médicos y plantea mejoras laborales a la Junta

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Castilla y León (CESMCYL) ha acordado mantener la huelga nacional y las movilizaciones previstas para la próxima semana, del 18 al 22 de mayo, al tiempo que ha emplazado a la Junta a negociar mejoras laborales cuando conforme su gobierno.

Entre estas medidas, el sindicato ha reclamado un incremento retributivo de las horas de guardia y la aplicación de las condiciones de descanso tras la guardia a todos los días de la semana. En este sentido, el Comité Ejecutivo ha solicitado la regularización normativa de las guardias localizadas y la incentivación de los docentes de la Formación MIR.

También ha instado a la adecuación y actualización de las cantidades percibidas por Carrera Profesional, con la convocatoria del Grado 5, y de las cuantías de la Productividad Variable, detallan a través de un comunicado.

Por otro lado, el sindicato ha propuesto la creación de un complemento de residencia para los médicos internos residentes (MIR) de la comunidad.

Según ha explicado la organización, el objetivo de esta medida es mejorar la competitividad y la capacidad de captación y fidelización de profesionales en el Servicio de Salud de Castilla y León.

Finalmente, CESMCYL ha reafirmado su compromiso con los facultativos de la región y su exigencia de mejoras laborales que permitan garantizar una mejor asistencia sanitaria a los ciudadanos.