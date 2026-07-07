Charlas, talleres, recorridos estelares nocturnos y música el fin de semana en el Festival de Astroturismo de Hornillos

Presentación del I Festival de Astroturismo de Hornillos (Valladolid) que se celebra del 10 al 12 de julio. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Hornillos de Eresma acoge el próximo fin de semana, del 10 al 12 de julio, el I Festival de Astroturismo, una "innovadora propuesta" que combina divulgación científica, observación astronómica, cultura y naturaleza, para posicionar al cielo nocturno como uno de los grandes valores patrimoniales del territorio.

Este festival nace con la vocación de acercar el universo al público general y así se han programado actividades accesibles, educativas y de calidad dirigidas tanto a la población local como a visitantes.

El evento se enmarca en la estrategia de preparación para el eclipse solar total del 12 de agosto, un fenómeno histórico visible en España que atraerá la atención de miles de personas y este festival contribuirá a difundir conocimiento astronómico "y a posicionar a Hornillos como enclave de referencia en astroturismo".

Y es que, como ha explicado la alcaldesa, Coral López, Hornillos ofrece un entorno "privilegiado" para mirar al cielo ya que reúne condiciones "excepcionales" para la observación astronómica gracias a su baja contaminación lumínica, su entorno natural y la reciente apertura de su centro de interpretación de la naturaleza.

"Todo ello convierte al municipio en un escenario idóneo para desarrollar actividades vinculadas al cielo nocturno", ha afirmado López, que ha estado acompañada por la teniente de alcalde, Beatriz Martín, y el diputado Alfonso Romo.

El festival se desarrollará durante todo el fin de semana con una programación variada y comenzará el viernes con la inauguración oficial tras lo que seguirá la charla divulgativa 'Todo sobre el eclipse', a cargo de Jorge Monzón, presidente de Astroval (Asociación Vallisoletana de Astroturismo).

Asimismo, habrá una degustación de productos locales con música en directo y un 'Tour estelar guiado' por Alex Mendiolagoitia, escritor y divulgador astronómico.

El sábado, 11 de julio comenzará con un 'Experiencia Puchero' con una inmersión sensorial en la cultura del café y el cacao, además de que se celebrarán talleres infantiles de astronomía y de preparación para la observación del sol. Asimismo, tendrá lugar la conferencia 'El eclipse total de 2026', impartida por Rafael Bachiller, director del Observatorio Astronómico Nacional; una cata de vinos de la Ruta del Vino de Rueda, acompañada de musical y un recorrido nocturno para observar los planetas y objetos del cielo profundo.

El domingo se han programado talleres familiares y observación solar con telescopios y cierre del fertival con música.