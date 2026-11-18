BURGOS 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El chatbot basado en inteligencia artificial de la página web del Ayuntamiento de Burgos ha registrado un total de 22.493 conversaciones desde que entró en funcionamiento a finales del pasado año, lo que supone una media de 79,76 interacciones diarias.

Según los datos facilitados este miércoles por el concejal de Modernización Administrativa y Digitalización del Ayuntamiento, César Barriada,, la plataforma ha contabilizado más de 63.500 mensajes, con un promedio cercano a las tres comunicaciones por diálogo iniciado, y un total de 31.763 intercambios de pregunta y respuesta.

El servicio se implantó con el objetivo de "agilizar los trámites administrativos y facilitar el acceso a la información pública a todos los vecinos, con independencia de su lengua". De hecho, aunque el castellano es el idioma mayoritario, la herramienta ha atendido consultas en un total de 15 lenguas distintas.

Por volumen de uso le siguen el inglés, el francés, el portugués y el italiano, además de registrarse peticiones en árabe, chino, rumano, polaco, neerlandés, checo, coreano, bengalí y búlgaro.

Por áreas temáticas, las cuestiones relativas al transporte público lideran la demanda ciudadana al acaparar el 25,5 por ciento del total de las preguntas. A continuación se sitúan las dudas sobre el empadronamiento, con un 14,87 por ciento, y la información general, que representa el 14 por ciento.

Les siguen a mayor distancia las consultas vinculadas a los trámites en línea (8,41 por ciento) y los deportes (6,32 por ciento), mientras que en el tramo final de la tabla figuran materias como los certificados y documentos, el empleo, la educación o el impuesto sobre vehículos.

Respecto a la evolución temporal, los meses de abril, mayo y junio concentraron los mayores picos de actividad en el portal municipal, periodos en los que se superó el centenar de conversaciones al día.

El balance dado a conocer este miércoles detalla la extensión de los diálogos mantenidos con el asistente virtual.

El 79,43 por ciento de las sesiones se resuelven con una única pregunta y su correspondiente respuesta, mientras que el 11,80 por ciento requieren dos intercambios, reduciéndose progresivamente el porcentaje a medida que aumenta la longitud de la conversación.