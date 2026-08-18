La CHD adjudica obras de recuperación de la capacidad del embalse y mejora de gestión de avenidas en Villameca (León)

Dique en Villameca (León). - CHD

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha adjudicado las obras para la recuperación de la capacidad del embalse y mejora en la gestión de las avenidas en la presa de Villameca (León) por importe de 1.015.314,82 euros, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asimismo, el Organismo de cuenca ha adjudicado los trabajos de asistencia técnica para la vigilancia y control de dichas obras por valor de 101.337 euros.

El conjunto de las actuaciones diseñadas contempla la demolición de los pretiles actuales de los diques collado y la ejecución de otros nuevos resistentes de 1,50 metros de altura.

Igualmente, se incluye la rehabilitación de los paramentos de aguas arriba, la mejora del sistema de drenaje y de la auscultación de ambos diques, han informado a Europa Press fuentes de la CHD.

Esta actuación representa un avance decisivo para el regadío de la provincia leonesa y, de manera especial, para la vega del Tuerto, al adaptar el embalse de Villameca a la normativa vigente y garantizar su capacidad de almacenamiento en 18,7 hectómetros cúbicaos, lo que evita así cualquier pérdida que afectara al sistema.

Se trata de un refuerzo estratégico de primer orden para el sistema de regadío del río Tuerto, de forma que se asegura la continuidad y el futuro de la agricultura de la zona.

Las obras cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y los trabajos se desarrollarán íntegramente dentro de la zona de influencia de la presa y embalse de Villameca, así como de sus diques de collado, ubicados en el término municipal de Quintana del Castillo.