La CHD aplaza a la próxima semana la Comisión de Desembalse para facilitar la participación

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha aplazado para la próxima semana la celebración de la Comisión de Desembalse, cuya sesión estaba programada para este martes, tras haber enviado en el día de ayer parte de la documentación de la que no fue posible disponer con anterioridad para el análisis de algunos de sus miembros.

Todas las personas que integran el órgano recibirán "en breve" una nueva convocatoria para fijar la cita, señala el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Según ha manifestado ante los asistentes la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, el aplazamiento se ha considerado oportuno "en aras de la participación", a pesar de que el encuentro contaba con el "quórum suficiente" para la válida constitución de la sesión. Una decisión que no ha sido rechazada en ningún momento por los presentes.

La Comisión de Desembalse es el órgano encargado de señalar para cada ejercicio hídrico el régimen de llenado y vaciado de los embalses en función de las distintas demandas de uso.

Su estructura está integrada por representantes de la propia Confederación, de la Administración central, de 'Red Eléctrica Española, S.A.' y de los usuarios afectados designados por la Asamblea de Usuarios.