CHD y Asaja Soria abordan las actuaciones necesarias en la red fluvial de la provincia para minimizar daños al campo

Los miembros de la CHD y de Asaja Soria que han participado en la reunión sobre actuaciones en la provincia. - ASAJA SORIA

SORIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Asaja Soria ha presentado este viernes a la Confederación Hidrográfica del Duero las actuaciones que deberían realizarse en la red fluvial de la provincia, para minimizar los daños al campo en caso de abundantes lluvias o nieves.

Ambas instituciones se han reunido hoy en Valladolid para tratar sobre el informe del conjunto de problemas en cuanto en los ríos sorianos que la organización profesional agraria ya elaboró y envió tras reunirse con el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, el pasado mes de junio.

En la reunión de hoy, Asaja Soria ha pedido a la CHD que el presupuesto disponible tenga en cuenta aquellas actuaciones demandadas por los socios de Asaja. La presidenta de la CHD, que estaba acompañada por el Comisario de Aguas, Alejandro Cozar, ha señalado que se hará lo posible, pero que hay que ser conscientes del presupuesto limitado para un total de 83.000 kilómetros de cauces.

El presupuesto alcanza los dos millones de euros y Asaja Soria ha hecho hincapié en que, para las limpiezas de cauces que no precisen dragados o uso de maquinaria, sea suficiente la declaración responsable para poderlas abordar, tanto desde las corporaciones locales como los propios agricultores, todo ello con diligencia en el procedimiento para agilizar las actuaciones.

Asimismo, Asaja Soria ha asegurado en la reunión, a la que también han acudido el vicepresidente, Fernando Borque, y el secretario técnico, Juan Francisco Barcones, que la pérdida de funcionalidad de la red fluvial afecta severamente al potencial productivo de las parcelas afectadas, impide o dificulta los trabajos agrícolas y ganaderos de extensas áreas, y arruina en muchas ocasiones el fruto del esfuerzo de incluso varias generaciones en su mejora y mantenimiento.

Desde Asaja Soria se agradece el interés de la presidenta de la Confederación Hidrográfica en recoger estas demandas y espera que puedan ser atendidas.

El encuentro llega a petición de la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, quien en una carta enviada el año pasado a la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, le transmitió la inquietud del sector y puso encima de la mesa aquellos problemas generados para las fincas y cultivos, o de acceso al ganado, que para la OPA pueden ser evitados con las oportunas actuaciones en la red fluvial.

La iniciativa surgió con motivo de los excesos de agua de la primavera pasada, que generaron numerosos problemas y perjuicios para el campo, lo que llevó a Asaja a elaborar esa recopilación junto con sus socios para señalar "los diversos puntos con problemas".

200 PÁGINAS DE INFORME.

Por eso, Asaja Soria envió en junio a la CHD el informe de aquellos problemas detectados por sus socios en toda la provincia y que quedaron aglutinados en unas 200 páginas con fotografías, detalles de situación y municipios afectados.