CHD atribuye a la "naturaleza del suelo y el deficiente drenaje" los efectos de las borrascas en Aldeamayor

Imagen de archivo de las inundaciones de la pasada semana en Aldeamayor. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha atribuido a factores "fundamentalmente intrínsecos" vinculados a la "naturaleza del suelo y a las características hidrogeológicas de la zona", los efectos del último episodio de avenidas en el ámbito de la urbanización 'Aldeamayor Golf'.

"Esta urbanización fue construida en un humedal, en un área catalogada por el Instituto Geológico y Minero de España como endorreica, caracterizada por un drenaje natural muy limitado, la proximidad del nivel freático y elevada tendencia natural al encharcamiento, asimilable a un humedal estacional", recuerda el órgano de cuenca a través de un comunicado.

Una situación a la que se han unido, en este caso, las "intensas" precipitaciones de este invierno, que han hecho subir el "nivel freático en general y, en particular, en este complejo lagunar natural de Aldeamayor, con episodios como el actual".

De hecho la CHD recuerda que, debido al "elevado" valor natural de esta zona y para garantizar su conservación frente a los procesos urbanísticos fundamentalmente, buena parte de este tipo de terrenos están incluidos en la Red Natura 2000, bajo la figura de Zona de Especial Conservación "Salgüeros de Aldeamayor".

En este contexto, los "canales existentes no constituyen cauces naturales consolidados, sino infraestructuras de drenaje artificial destinadas a evacuar agua de terrenos de manera estructuralmente deficiente".

"Muchos de estos elementos presentan colonización de vegetación palustre, propia de ambientes húmedos, en cuya gestión están involucradas distintas administraciones. Concretamente en los tramos urbanos de los cauces, la competencia de su mantenimiento y conservación corresponde a los Ayuntamientos", añade la CHD.

CONSERVACIÓN DE CAUCES

En este sentido, la CHD ha destinado en el periodo 2021-2025 una inversión de tres millones en materia de mantenimiento y conservación de cauces en la provincia de Valladolid, "además de otras partidas específicas que se movilizaron para hacer frente a trabajos de emergencia tras avenidas especialmente graves en este periodo".

Dentro de ese marco de actuaciones, el término municipal de Aldeamayor de San Martín ha sido objeto de "intervenciones específicas, entre ellas trabajos en el arroyo El Molino por importe cercano a 25.000 euros".

"El organismo ejerce sus funciones conforme a la normativa vigente y en coordinación con el resto de administraciones competentes, puesto que la conservación del cauce en el entorno de puentes y pasos, así como los tramos urbanos de los cauces, no corresponde al organismo de cuenca, sino al titular del vial y a la entidad local, respectivamente", ha señalado.

Actualmente, la Confederación incide en que mantiene "canales de comunicación abiertos y contactos técnicos" con el Ayuntamiento de Aldeamayor "con el fin de analizar conjuntamente los problemas existentes y estudiar posibles soluciones dentro del ámbito competencial de cada administración".

Dado que las crecidas de los ríos y el nivel freático son fenómenos naturales recurrentes, las mejores actuaciones de prevención de posibles daños consisten para la CHD en que el río cuente "con unas buenas riberas y zonas inundables, en las que se lamine la fuerza de la avenida, propiciando además la fertilización natural de los terrenos debido a los depósitos de limos y materia orgánica, respetando también las áreas de descarga de los acuíferos aluviales que afloran en estos periodos húmedos".

Para terminar finalizan que son "importantes" las políticas preventivas mediante un urbanismo "responsable que evite la invasión de los cauces y de las zonas inundables".