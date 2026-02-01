La CHD baja a dos los avisos hidrológicos activos con nivel naranja en el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca)

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha rebajado a lo largo de la jornada de este domingo, día 1 de febrero, a dos los avisos hidrológicos que están activos, con nivel naranja en el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

Los dos avisos activos por la CHD este domingo corresponden a las estaciones del río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) que registra un caudal con tendencia descendente y un nivel de 5,08 metros.

También se encuentra en nivel naranja el río Eresma a su paso por Segovia capital, con un caudal de 26,10 metros cúbicos por segundo, una tendencia ascendente y un nivel de 2,23 metros.