La CHD baja a dos los avisos hidrológicos activos en CyL

VALLADOLID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha bajado a dos los avisos hidrológicos activos aunque mantiene en nivel rojo en el río Huebra a su paso por Puente Resbala (Salamanca), según los datos aportados por el organismo de cuenca y consultados por Europa Press.

Además, el Órbigo se encuentra en nivel amarillo a la altura de la localidad zamorana de Santa Cristina de la Polvorosa y registra una tendencia ascendente con 185,92 metros cúbicos por segundo (m3/s).

El Organismo de cuenca ha pedido precaución en los cauces afectados y aguas abajo de las estaciones que han superado sus umbrales de referencia.