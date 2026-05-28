La CHD concluye la consulta pública previa para el Plan Hidrológico, que espera que esté redactado a finales de 2026

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha celebrado este jueves una jornada en la que se ha cerrado la etapa de consulta pública previa a la elaboración del plan hidrológico de cuenca, que el organismo prevé comenzar a redactar en las próximas semanas el documento, que será sometido también a un proceso de participación pública que se prevé iniciar en los últimos meses de 2026.

Más de 300 representantes de las distintas administraciones, usuarios, organizaciones empresariales y sindicales y entidades en defensa de la naturaleza han participado en las jornadas abiertas y talleres intersectoriales organizados por el Organismo

La Jornada de participación activa coincide con el final de la consulta pública del Esquema provisional de Temas Importantes del Duero para el cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. En la Jornada se han presentado las conclusiones de los cinco talleres intersectoriales que se han organizado en torno a los temas importantes de la demarcación hidrográfica.

En este período, más de 300 representantes de las distintas administraciones, usuarios, organizaciones empresariales y sindicales y entidades en defensa de la naturaleza, entre otros, han participado en las jornadas abiertas y actividades organizadas por el Organismo.

El Esquema de Temas Importantes, previo a la elaboración del plan hidrológico de cuenca, describe los principales problemas existentes en la demarcación, así como las posibles alternativas para solucionarlos.

La Confederación ha promovido desde el inicio de la consulta pública diversas actividades participativas como herramienta fundamental y clave en la planificación hidrológica. Además de las jornadas abiertas de presentación y final de la consulta pública, se han llevado a cabo cinco talleres donde se han abordado aspectos como la contaminación difusa y el uso sostenible de las aguas subterráneas, en una primera jornada celebrada en Segovia; los fenómenos meteorológicos adversos, alteraciones hidromorfológicas y restauración fluvial, en el taller organizado en Zamora; la relevancia del regadío y los nuevos usos del agua, en una actividad llevada a cabo en León; la gobernanza del agua, en Tordesillas, y una jornada 'on line' sobre contaminación urbana industrial y los nuevos requerimientos de la Directiva.

A este calendario se ha añadido la jornada internacional desarrollada en Miranda do Douro (Portugal) sobre conectividad fluvial tanto en España como en Portugal.

En la parte española de la demarcación se han identificado 10 temas importantes, todos ellos abordados en los distintos talleres, y que incluyen algunos aspectos nuevos vinculados a las exigencias de nuevas normas: mejor protección de las aguas de consumo humano, mayores tratamientos de aguas residuales urbanas y nuevas demandas de agua vinculadas a las energías renovables, los dos primeros con "fuerte impacto sobre la administración local", competente en la materia.

Una vez finalizado este periodo de participación pública, y analizadas y consideradas en su caso las propuestas recibidas, los documentos se consolidarán como definitivos. Se procederá después a redactar la propuesta del plan hidrológico, que será sometida también a un proceso de participación pública que se prevé iniciar en los últimos meses de 2026.