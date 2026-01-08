El CHD contratará el mantenimiento de presas, balsas y azudes por 30 millones para los próximos cinco años

Archivo - Presa de San José, en Valladolid. - CHD - Archivo

VALLADOLID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha anunciado, a través de la Dirección General del Agua, seis licitaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la contratación de los servicios de asistencia a la explotación, mantenimiento y conservación de veintiséis presas, siete balsas y doce azudes de titularidad estatal de la cuenca, por un presupuesto total (IVA incluido) de 29,8 millones de euros en los próximos cinco años.

El objetivo es garantizar la funcionalidad y la seguridad de las infraestructuras hidráulicas gestionadas por el organismo, según ha informado la CHD en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera de las licitaciones publicadas incluye ocho infraestructuras hidráulicas de la provincia de León, las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás, Valdesamario y el azud de Santa Marina, así como las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha, en un contrato que alcanza un presupuesto total (sin IVA) de 5.206.116,13 euros.

Se tratan de unas actuaciones que se unen a la asistencia a la explotación y el mantenimiento de las presas de Juan Benet y Riaño; así como los azudes de Secos de Porma, Villomar, Benamariel, Tolibia y trasvase de Curueño, el azud de Cerezales del Condado, Olleros de Tera, Sorriba, Galleguillos, Villalobar, y las balsas de Villanueva de las Peras, Fuentes de Carbajal, Canal Alto de Payuelos y del Páramo Bajo.

El contrato tiene un presupuesto total (sin IVA) de 4.572.270,79 euros, con un plazo para la recepción de ofertas que finaliza el próximo 3 de febrero.

La estrategia para garantizar el suministro hídrico, reforzar la seguridad de las infraestructuras y garantizar su correcto funcionamiento contempla, asimismo, los trabajos de asistencia técnica para las presas de Camporredondo, Compuerto, Aguilar, Requejada, Cervera-Ruesga, en la provincia de Palencia, y San José, en Valladolid, con un presupuesto total (sin IVA) de 6.505.300,25 euros, con plazo de recepción de ofertas hasta el 3 de marzo.

De la misma manera, el Organismo prevé actuar en las presas de Cuerda del Pozo (Soria), Úzquiza, Arlanzón (Burgos) y el azud de Campillo de Buitrago (Soria), con un presupuesto total (sin IVA) de 2.470.498,58 euros con plazo para la recepción de ofertas hasta el 31 de marzo.

ASISTENCIA EN SEGOVIA, ÁVILA Y SALAMANCA

Las licitaciones publicadas supondrán además la puesta en marcha de trabajos de asistencia en las presas de Castro de las Cogotas (Ávila), Pontón Alto (Segovia), Linares del Arroyo (Segovia) y Fuentes Claras (Ávila), con un presupuesto total (sin IVA) de 2.204.585,49 euros con plazo para la recepción de ofertas hasta el 20 de enero.

Igualmente, se contemplan actuaciones en las presas de Irueña, Santa Teresa, Águeda, Riolobos, Villagonzalo y Aldearrubia, en la provincia de Salamanca, El Milagro (Ávila), así como el azud de Rolloso, con un presupuesto total (sin IVA) de 3.676.682,44 euros y plaza para enviar candidaturas hasta el 17 de marzo.

Todos los contratos licitados tienen una duración de 36 meses prorrogables otros 24 más y se enmarcan en una inversión que se suma a otras actuaciones estratégicas impulsadas por la CHD en materia de seguridad de presas.

En este ámbito, el Organismo ha licitado por un presupuesto de 16,7 millones de euros el Proyecto de Implantación de los Planes de Emergencia de 19 presas de titularidad estatal, conforme al Real Decreto 264/2021, cuya adjudicación se encuentra en fase final y está próxima a resolverse, y cuya ejecución está prevista durante los dos próximos años.

Esta iniciativa permitirá homogeneizar los sistemas de comunicación, reforzar la operatividad y mejorar la gestión ante posibles situaciones de emergencia, incluida la implantación de sistemas de aviso a la población y la coordinación con las administraciones implicadas.

En conjunto, las actuaciones previstas iniciadas en el año 2025 por la CHD junto a la Dirección General del Agua en materia de explotación, mantenimiento, conservación y seguridad de presas supone una inversión prevista en la cuenca del Duero cercana a los 46,5 millones de euros, a la que se sumarán nuevas licitaciones en el futuro.

La CHD gestiona un total de 51 presas y azudes, 14 balsas y 1.950 kilómetros de canales principales, entre otras infraestructuras. Estas permiten garantizar el abastecimiento a más de 1,5 millones de habitantes y el riego a más de 375.000 hectáreas, así como cumplir con otra serie de funciones, como laminación de avenidas, aprovechamiento hidroeléctrico o uso recreativo, entre otros.