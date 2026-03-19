La CHD convoca el VIII Concurso de Fotografía Digital 'Un río, mil miradas' con motivo del Día Mundial del Agua

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha convocado el VIII Concurso de Fotografía Digital bajo el lema 'Un río, mil miradas', un certamen que se enmarca en los actos organizados por el organismo con motivo del Día Mundial del Agua, que se celebra el próximo 22 de marzo.

Según ha informado la CHD en una nota de prensa recogida por Europa Press, el plazo para presentar los trabajos comenzará este domingo y finalizará el próximo 15 de junio y podrá participar cualquier persona mayor de edad con un máximo de tres fotografías inéditas que versen sobre los paisajes, encuadres y rincones que ofrecen los ríos de la cuenca del Duero.

Con esta iniciativa, la CHD pretende animar a la población a mostrar la "riqueza de la demarcación hidrográfica a través de sus imágenes".

El jurado, que estará presidido por la presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, valorará la calidad fotográfica y la creatividad de las obras y el fallo se dará a conocer en la segunda quincena de junio a través de la web oficial del organismo y el ganador recibirá como premio dos noches de alojamiento y desayuno en un Parador de Castilla y León para dos personas.

Las bases del concurso establecen que los participantes deben garantizar que son los titulares de los derechos de autor y que las imágenes no han sido premiadas en otros certámenes.