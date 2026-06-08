La CHD dará a conocer el proyecto Life IP Duero en Soria, durante el Congreso 'RestauraRíos'

SORIA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), en el marco del V Congreso Ibérico de Restauración Fluvial, RestauraRíos 2026, dará conocer el proyecto Life IP Duero, como ejemplo de actuaciones de restauración fluvial acometidas por el Organismo de cuenca en los ríos Zapardiel, Trabancos y Arevalillo.

Así, en tres de las seis casetas informativas que se habilitarán en la Plaza Mayor de Soria durante el congreso, del 10 al 12 de junio, se explicará esta iniciativa a los visitantes, según han informado desde la propia CHD.

Durante la misma se abordarán aspectos fundamentales como la renaturalización y adaptación climática en la cuenca del Duero, las aguas subterráneas y los humedales, la transformación del modelo agrícola, o las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (Cuas) como herramienta imprescindible para promover una gestión colectiva del agua subterránea.

Este proyecto es un ejemplo de las actuaciones acometidas por la Confederación Hidrográfica del Duero para recuperar la funcionalidad natural de los ríos.

Se llevarán a cabo actuaciones de restauración fluvial basadas en la recuperación de los procesos hidrológicos y geomorfológicos naturales, mejorando la resiliencia del territorio frente al cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza.

ACTUACIONES.

Las actuaciones acometidas en los ríos Zapardiel, Trabancos y Arevalillo han permitido mejorar la conectividad lateral del cauce (mediante eliminación y retranqueo de motas), recuperar antiguos brazos del río, reconectar vegas inundables, mejorar la infiltración hacia el acuífero de Los Arenales, recuperar la laminación natural de las avenidas y restablecer la vegetación de ribera con especies autóctonas.

En definitiva, este proyecto ha permitido recuperar espacio para el agua, reducir velocidades durante episodios de crecida y disminuir el riesgo de inundación aguas abajo.

Life IP Duero, que lidera la CHD, tiene como socios beneficiarios a la Junta de Castilla y León, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, Somacyl, laDiputación de Ávila, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y la empresa pública Tragsatec.

OTROS EJEMPLOS DE GESTIÓN.

Otro de los proyectos que se darán a conocer durante el RestauraRíos 2026 es el Life Ebro Resilence P1 que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro. Este proyecto es una propuesta innovadora para afrontar el fenómeno de las inundaciones en el tramo medio del Ebro.

El objetivo es que la población y las actividades económicas convivan con un río en buen estado de conservación sin que las inevitables crecidas produzcan daños importantes.

RESTAURÍOS.

El Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026 está organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y por el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International Europe a través del programa Life de la Unión Europea, y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO); cuenta, además, con la colaboración del Ayuntamiento de Soria. ...