CHD dota de un suministro alternativo a El Espinar y da por finalizadas las actuaciones de emergencia en El Tejo

SEGOVIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha dotado de un suministro alternativo de agua a El Espinar, distinto del procedente de la cabecera del río Moros, del que hasta ese momento carecía el municipio, y ha dado por finalizadas las obras de emergencia del vaciado de la presa de El Tejo.

En este contexto, "la experiencia acumulada refuerza la necesidad de que las poblaciones de cierta entidad dispongan de diversas fuentes alternativas de abastecimiento que permitan dar respuesta con garantías a situaciones imprevistas y evitar afecciones a la ciudadanía", detalla la confederación a través de un comunicado.

El organismo ha asegurado tener "alternativas para que no falte el agua a la población". De esta forma, además de contar con una verificación externa que acredita el correcto funcionamiento del sistema de bombeo, se han realizado actuaciones periódicas durante el invierno y la primavera con el fin de garantizar su adecuado mantenimiento, añade la CHD.

Asimismo, durante la primera quincena de junio de 2026 y, a petición del Ayuntamiento de El Espinar, el órgano de cuenca recuerda que efectuó con éxito un bombeo aproximado de 25.000 metros cúbicos de agua, que volvió a confirmar "el correcto funcionamiento del sistema". Las actuaciones concluyeron oficialmente el pasado 15 de junio de 2026.

Al día siguiente, la tubería procedente del embalse de Puente Alta, el sistema de bombeo asociado y toda la documentación necesaria para facilitar el bombeo generado fueron cedidos a las administraciones locales para su explotación en el ejercicio de sus competencias, por lo que la CHD quedó a disposición de dichas administraciones para el adecuado apoyo técnico en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.

La competencia de abastecimiento y suministro de aguas, subraya la confederación, es de "exclusiva titularidad municipal" y, en este sentido, apunta tanto al Ayuntamiento de El Espinar (Segovia) como la Mancomunidad de la Mujer Muerta como "los únicos competentes" para prestar el servicio de abastecimiento a su población, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, una competencia "irrenunciable" de acuerdo con el Régimen Jurídico del Sector Público.

INVERSIÓN

Los trabajos, que supusieron una inversión total de 3,6 millones de euros, incluyeron la rehabilitación y puesta en funcionamiento de una tubería de más de 24 kilómetros de longitud procedente del embalse de Puente Alta, así como la construcción integral de un nuevo sistema de bombeo ejecutado desde cero por un importe de 2,2 millones de euros.

A estas actuaciones se sumaron las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de El Espinar en materia de adecuación del sistema de potabilización, detalla la CHD.

A través de este conjunto de actuaciones y, una vez finalizado el proceso de vaciado del embalse en septiembre de 2025, el suministro de agua a El Espinar "no experimentó alteraciones, permitiendo que la población mantuviera un uso completamente normal del recurso durante todo el proceso".

Durante todo este periodo, la CHD ha mantenido operativa la infraestructura de abastecimiento alternativa, para asegurar el suministro tanto al Ayuntamiento de El Espinar como a la Mancomunidad de la Mujer Muerta, entidades responsables del servicio.