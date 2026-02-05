La CHD eleva a 43 la cifra de avisos por crecidas, aunque se mantienen sólo dos en alerta roja, con diez en naranja

Desembalse en una presa en Salamanca. - CHD

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cuenca del Duero presenta a primera hora de la tarde de este jueves un total de 43 avisos hidrológicos por crecidas, de los cuales sólo dos siguen siendo de alerta roja, concretamente en el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca) y el Támega en Rabal (Ourense), mientras que diez están en alerta naranja.

Los avisos proceden de todas las provincias de la cuenca en Castilla y León, además de Ourense, según se puede comprobar en los datos del Servicio Automático de Información Hidrológica de la CHD, consultados en torno a las 14.30 horas de este jueves.

En nivel rojo se encuentra, como sucede desde hace diez días, el río Huebra en Puente Resbala (Salamanca), que actualmente alcanza una altura de 7,02 metros, con tendencia creciente. El Támega, en Rabal (Ourense), también sigue en situación de alerta, también con tendencia ligeramente ascendente.

En nivel naranja figuran una decena de estaciones de aforo de los ríos Cea, en Sahagún y Valderas (León), ambos con tendencia estable; el Eresma en Segovia capital, con tendencia al alza; el río Negro en Santa Eulalia de Río Negro (Zamora), con previsión a la baja; el Omaña en Las Omañas (León), con tendencia creciente; el Órbigo en Cebrones del Río (León), también ligeramente creciente; el Languilla en Riaza (Segovia), creciente; el Támega en Castrelo do Val (Ourense), a la baja; el Tuerto en San Félix de la Vega (León) y el Ucero en Osma (Soria), ambos en tendencia descendente.

En nivel amarillo, situación de vigilancia, se encuentra una veintena de puntos. Así, en la provincia de Burgos está en nivel amarillo el río Arlanza en Palacios de la Sierra (Burgos) y el Pedroso en Pinilla de los Moros; en León, el Bernesga en Cascantes, León capital y Alija de la Ribera (León); el Cea en Villaverde de Arcayos; el Esla en Villalobar y Benamariel; el Órbigo en Santa Marina del Rey; el Porma en Secos y el Tuerto en Quintana del Castillo y Villameca.

En Palencia se encuentran en aviso el Carrión en Celadilla del Río y Villoldo (Palencia); el Pisuerga en Cordovilla; el Rubagón en Menaza, el Ucieza en Villalcázar de Sirga y el Valdavia en Abia de las Torres.

En Salamanca figura el Duero en Saucelle; en Segovia el Riaza en la localidad del mismo nombre; en Soria el Revinuesa en Vinuesa; y en Valladolid el Duero a su paso por San Miguel del Pino.

En Zamora hay avisos en los ríos Aliste en Vegalatrave (Zamora), Castrón en Villaveza de Valverde, el Duero en Toro, el río Órbigo en Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa; y el Tera en Puebla de Sanabria, Camarzana y Mózar de Valverde.