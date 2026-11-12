CHD ha emitido doce avisos hidrológicos entre los días 10 y 12 de noviembre, tres de ellos rojos

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha emitido, entre el 10 y el 12 de noviembre, doce avisos hidrológicos por riesgo de inundación en el primer episodio de avenidas del actual año hidrológico, y han afectado a tres ríos de las provincias de Ávila y Salamanca, según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información del Duero.

De los doce avisos emitidos, tres han sido rojos, en referencia a niveles de crecida excepcionales con desbordamientos generalizados; uno naranja, con niveles de crecida inusuales; y ocho amarillos, que se refieren a niveles superiores a los habituales.

El río Tormes ha sido el principal protagonista del episodio provocado por el paso de las borrascas 'Bruna' y 'Charles', con un caudal máximode 964,25 metros cúbicos por Segunco, a su paso por la localidad abulense El Barco de Ávila, en la tarde del día 10.

Este río ha registrado nueve avisos hidrológicos durante el episodio en diferentes puntos de control.

Los otros dos ríos en los que se han registrado avisos hidrológicos han sido el Támega, con un aviso amarillo, y el Mayas, con dos alertas amarillas.

La CHD ha trasladado ocho partes de avenidas a las distintas entidades y organismos implicados, entre ellos Protección Civil, dentro del marco del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl).