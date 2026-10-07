La CHD inicia el suministro de agua desde El Pontón Alto hacia la planta de Segovia

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado hoy las pruebas de funcionamiento de la tubería provisional del embalse de El Pontón Alto, con lo que el sistema de abastecimiento hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Rancho 'El Feo' ha comenzado su suministro de agua. Con esta actuación, el organismo de cuenca ha cumplido su compromiso de garantizar el abastecimiento a Segovia y a los municipios del sur de la provincia.

Entre las labores ejecutadas en esta infraestructura han destacado el desbroce y la nivelación de los terrenos en la traza de la conducción, la instalación de un pantalán y una plataforma flotante en el embalse con el sistema de impulsión, así como el suministro y montaje de dos equipos de impulsión con su acometida eléctrica y cuadros de mando. Asimismo, la intervención ha incluido el despliegue de 4,3 kilómetros de tubería flexible, el cruce con distintas infraestructuras viarias, la colocación de la correspondiente valvulería y los elementos de protección.

Tras dar por concluidos estos trabajos, la infraestructura se ha mostrado preparada para dar el servicio y ha comenzado una fase de funcionamiento progresivo que permitirá realizar los últimos ajustes operativos y de control antes de consolidar plenamente su puesta en servicio. Las obras de emergencia del bombeo no solo han permitido reforzar el suministro a la población de Segovia y del sur de la provincia, sino que también reducirán la necesidad de detraer agua del embalse de Puente Alta.

De este modo, la medida ha ayudado a evitar problemas de suministro en periodos en los que dicho embalse cuente con menos agua de la habitual o cuando la calidad del recurso dificulte su aprovechamiento. Cabe recordar que el organismo de cuenca ha tomado la iniciativa en las actuaciones destinadas a aliviar las consecuencias del vaciado de El Tejo, habiendo rehabilitado previamente más de 24 kilómetros de conducción desde Puente Alta hasta El Espinar y construido un nuevo sistema de bombeo.