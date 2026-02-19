CHD e Itagra logran "avances significativos" en la mejora de la migración de peces en la cuenca del Duero

Archivo - Miembros de la CHD y el ITAGRA. - CHD - Archivo

VALLADOLID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Instituto Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA.CT) de la Universidad de Valladolid (UVa), a través de su Grupo de Investigación en Ecohidráulica Aplicada (GEA), han finalizado con "éxito" el tercer convenio de colaboración para la mejora de la continuidad fluvial, con lo que han logrado "avances significativos" en la protección y mejoría de la migración de los peces en la cuenca.

Estos logros refuerzan el compromiso del organismo y la UVa con la mejora del estado ecológico de los ríos y garantizan la continuidad longitudinal y la conservación de las especies acuáticas, en línea con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, según ha subrayado la CHD en un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, este convenio, con un presupuesto de 100.000 euros, se ha centrado en tres objetivos principales y ha logrado resultados en tres apartados.

Así, se ha desarrollado y publicado un programa informático gratuito, denominado 'Escalas', para el diseño y evaluación hidráulica de escalas de estanques sucesivos, incluido un manual y videotutorial en español e inglés, que facilita el trabajo de técnicos y gestores. La empresa pública Tragsa también ha colaborado en el desarrollo del software.

Asimismo, se ha completado el análisis hidráulico y biológico de todas las estaciones de medición de caudales tipo V-flat en toda la cuenca, con la aplicación de una metodología estandarizada para evaluar su permeabilidad para la fauna piscícola y asegurar su correcto funcionamiento.

Además, se ha finalizado un documento técnico "pionero" que analiza los movimientos de los peces aguas abajo e identifica riesgos en estructuras hidráulicas (como azudes y canales de derivación), así como propone soluciones para evitar su entrada en conducciones peligrosas.

El proyecto ha tenido una "importante componente formativa y divulgativa", con la participación de sus miembros en congresos internacionales, la publicación de cuatro artículos científicos, la organización de varias ediciones de un Curso de Pasos para Peces, y su difusión en el Día Mundial de la Migración de Peces de 2024 y 2025 (WFMD).

De este modo, se prevé la continuidad de esta colaboración con un cuarto convenio que está ya en fase de redacción.