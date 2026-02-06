CHD maniene activos 54 avisos hidrológicos, 12 de nivel rojo, 13 naranja y 29 amarillo

Desembalse en un embalse de Salamanca. - CHD

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene, a primera hora de este viernes, a las 8.45 horas, un total de 54 avisos hidrológicos de los que 12 son de nivel rojo, trece naranja y 29 amarillo.

Así, en nivel rojo se encuentran el río Catrón, a su paso por Villaveza de Valverde (Zamora), el Cea en Sahagún (León); el Duero, en Navapalos (Soria); en el Duratón, en la salida del embalse de las Vencías, en Segovia; el río Huebra a su paso por Puente Resbala y por Saucelle-Huebra, en la provincia de Salamanca; el Órbigo, en Cebrones (León) y a su paso por Manganeses (Zamora); el Támega, en Rabal (Orense); el Tormes, en Ledesma (Salamanca); el Ucero, en Osma (Soria) y el Valdabia, a la altura de Abia de las Torres (Palencia).

Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Arlanza, en Covarrubias y Lerma (Burgos); el Carrión en Celada y Villoldo (Palencia); el Cea, en Valderas (León); el Duero, en Saucelle (Salamanca); el Omaña, en Las Omañas (León); Orbigo, en Santa Cristina (Zamora); el Pisuerga, en Cordovilla (Palencia); el Tera, en Mózar de valverde (zamora) y a su paso por Tardesillas (Soria); y el río Tuerto a la altura de San Félix de la Vega (León).