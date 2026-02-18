La CHD mantiene 28 avisos hidrológicos activos, cinco de nivel rojo, siete naranja y 16 amarillo

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene un total de 28 avisos hidrológicos activos a última hora de este miércoles, frente a los 27 que estaban activos al inicio de la jornada, de los que cinco son de nivel rojo, siete naranja y 16 amarillo.

El río que registra un mayor número de tramos en nivel rojo es el Duero con cuatro estaciones de aforo en alerta a su paso por Aranda de Duero (Burgos), en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo (Soria) y en Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, en la provincia de Valladolid. Por su parte, el Riaza se encuentra en este nivel en Linares del Arroyo (Segovia).

Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); el Duero en Toro (Zamora), en San Miguel del Pino (Valladolid), en Vadocondes (Burgos) y en Gormaz y Navapalos, en la provincia de Soria, así como el Riaza en la salida del embalse de Linares (Segovia).

En aviso amarillo se encuentran otros 16 tramos de ríos en las provincias de León, Zamora, Palencia, Soria y Burgos.