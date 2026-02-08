La CHD mantiene 38 avisos hidrológicos activos, cuatro de nivel rojo

Europa Press Castilla y León
Actualizado: domingo, 8 febrero 2026 11:25
   VALLADOLID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene, a primera hora de este domingo, un total de 38 avisos hidrológicos activos, con datos de las 08.45 horas, de los que cuatro son de nivel rojo, 13 naranja y 21 amarillo.

   Así, en nivel rojo se encuentran el río el Duero a su paso por Navapalos (Soria), que registra una tendencia descendente con un caudal de 239 metros cúbicos por segundo (m3/s); el Guareña en Toro (Zamora), con tendencia ascendente y un caudal de 29 m3/s; el Huebra en Puente Resbala (Salamanca), con tendencia también ascendente, y el Támega en Rabal (Ourense), que registra una tendencia estable y un caudal de 167 m3/s.

   Igualmente, los avisos naranjas afectan al río Duero en las localidades burgalesas de Vadocondes y ARanda de Duero; al Cea en Valderas (León); al Támega a su paso por Castrelo do Val (Ourense); al río Arlanza en Quintana del Puente (Palencia); al Duero en Saucelle (Salamanca) y en Gormaz (Soria), así como en las localidades vallisoletanas de Quintanilla de Onésimo, Herrera del Duero y San Miguel del Pino.

   De igual forma, estos avisos naranjas están activos en los tramos de los ríos Duero en Toro (Zamora) y Órbigo a su paso por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa, en la provincia zamorana.

   En aviso amarillo se encuentran otros 21 tramos de ríos en las provincias de Zamora, Valladolid, Soria, Segovia, Salamanca, PAlencia y León.

